Ile Maurice: Duval sur la nomination de Shamila Sonah-Ori - «Cette fois-ci c'est trop grave»

La rencontre entre le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval et le Président de la république, Barlen Vyapoory a duré presqu'une heure ce mardi 29 mai. «Je lui ai fait part de mon désaccord et de mon appréhension sur la présence de Shamila Sonah-Ori au sein de l'Electoral Boundaries Commission (EBC) et de l'Electoral Supervisory Commission (ESC). Toute l'opposition conteste sa nomination. Je lui ai proposé de rencontrer les autres leaders politiques», déclare Xavier-Luc Duval.

Le leader de l'opposition affirme que dès qu'il a reçu en courrier de la présidence l'informant que cette proche de Pravind Jugnauth allait être nommée au sein de ces deux institutions, il a exprimé son opposition. «Comme d'habitude, le gouvernement ne prend pas en considération l'opinion de l'opposition, mais cette fois-ci c'est trop grave. J'ai insisté pour rencontrer le Président», dit-il.

Xavier-Luc Duval ajoute qu'une nominée politique n'a pas sa place au sein de l'EBC et l'ESC. «Elle est non seulement l'avouée de Pravind Jugnauth, mais aussi elle est parentée au Premier ministre. Elle a été nommée sur plusieurs boards par le gouvernement. Elle était membre du MSM et elle a été conseillère municipale de ce parti. C'est très grave ce que le gouvernement veut faire. C'est l'indépendance de deux institutions qui est en jeu», ajoute-t-il.