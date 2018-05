Ile Maurice: Beau-Bassin - Agressée par son fils le jour de la Fête des mères

Pis, ce ne serait pas la première fois que son fils l'agresse et ce en public. Elle avait déjà porté plainte contre lui dans le passé. Or, à sa sortie de prison, le jeune homme l'a menacée de mort. Du coup, elle dit préférer lui donner de l'argent. «Je ne sais plus si j'aime mon enfant ou si j'ai peur de lui», confie-t-elle

La quinquagénaire soutient que son fils est chômeur et toxicomane. «Il n'arrive pas à travailler plus d'une semaine.» Lorsqu'il est en manque, il devient violent, soutient-elle.

Blessée au visage et à la main, l'habitante de Beau-Bassin s'est rendue à l'hôpital, où elle a prétexté être tombée. Et elle a refusé de porter plainte contre son unique enfant, âgé de 27 ans.

