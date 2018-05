Congo-Kinshasa/Nigeria: Football international - Les Léopards imposent un nul aux Super Eagles à Port Harcourt (1-1)

C'est au stade de Port Harcourt, troisième ville du Nigeria, située dans le delta du Niger, que les Léopards se sont bien comportés, en dépit de l'appui inconditionnel d'un public fou des nigérians venus en masse admirer les Super Eagels «les Aigles de la fierté africaine », en route pour la Coupe du Monde Russie 2018.

La sélection congolaise constituée en majorité par des joueurs évoluant au pays ont imposé un nul (1-1) à une vague ds joueurs professionnels armés jusqu'aux dents à la conquête d'une victoire qui puisse rassurer.

Florent Ibenge a aligné Anthony Mossi (Chiasso/Suisse) comme gardien de but ; Djos Issama Mpeko (T.P Mazembe/RDC), Glody Ngonda Muzinga (A.S V.Club/RDC), Christian Luyindama Nekadio (Standard de Liège/Belgique), Padou Bompunga Botuli (A.S V.Club/RDC) en défense ; Nelson Munganga Omba (A.S V.Club), Yannick Bangala Litombo (A.S V.Club/RDC) dans la récupération, Mpoku Paul José (Standard de Liège/Belgique), Lema Mabidi Chikito (Raja) dans l'offensif, tandis que Benik Afobe (Wolverampton/Angleterre) et Meschak Elia Lina (T.P Mazembe/RDC) en attaque. Le trio arbitral est venu du Ghana.

Les Léopards ont mouillé leurs maillots jusqu'au bout dans un match qu'ils ont bien entamé. Malheureusement, ils seront menés au score dès la 15ème minute par William qui a bien suivi une action d'un coup franc devant la surface de réparation des Léopards. L'attaquant nigérian a profité d'une hésitation du gardien congolais Anthony Mossi. Score à la mi-temps.

A la reprise, les Congolais ont pris le dessus par une domination qui va payer vers la fin du match. Le capitaine du jour, Djo Issama Mpeko est fauché à l'entrée du grand carrée, et l'arbitre sifflet un pénalty pour les Léopards. Sans trembler, Ben Malango Ngita qui venait de monter, prend le gardien nigérian à contre pied, et égalise pour son équipe. Le Nigeria est tenu en échec. Les Supers Eagels jouent leur prochain match de préparation le 2 juin contre l'Angleterre.

Dans leur agenda, les Léopards devaient regagner Kinshasa, juste après le match par Congo Airways, vol affrété par le Gouvernement.

La Fecofa déplore le traitement réservé à la délégation des Léopards

Dans un autre chapitre, la Fédération congolaise de football association (FECOFA), dans un communiqué publié samedi 25 mai, dans la soirée, signé par son Secrétaire général, Grégoire Dabi Elonga, a déploré le traitement réservé à la délégation des Léopards, à Port Harcourt, au Nigeria. La Fecofa indique que trois journalistes congolais de la chaîne nationale ont été expulsés à partir de l'aéroport de Port Harcourt, et l'avion affrété a été immobilisé pendant quatre heures du temps. Motif, les services frontaliers du Nigeria aurait pris des précautions, précise le communiqué de la Fecofa, pour éviter la contamination par le virus Ebola, la maladie qui sévit pour le moment à Bikoro, dans la province de l'Equateur.

La Fecofa condamne cette manière de traiter la délégation d'une équipe nationale de football qui se déplace pour un match dit amical. Cependant, du côté de la Rntc, on pointe du doigt la Fecofa, qui, en à croire les trois confères victimes, c'est un haut responsable de la Fecofa qui aurait signalé aux services d'immigration nigérians de refouler les trois journalistes de la Rtnc d'autant plus qu'ils ne faisaient pas partie de la liste de 42 personnes inscrites dans la feuille de route signée par la Fecofa. La discussion serait partie depuis l'aéroport international de N'djili.