Angola: Paris-Kigali-Luanda mitonnent - Kinshasa appelle à la résistance populaire !

Photo: allafrica.com

Elections ou complot ? Paris-Kigali-Luanda - Kinshasa exige des explications

«En attendant des explications à ce sujet, le Gouvernement par ma voix, tient à faire la mise au point ci-après, pour fixer l'opinion nationale à ce sujet : En liminaire, il sied de rappeler que l'égalité souveraine des États proclamée par la Charte des Nations Unies est un principe intangible; un horizon indépassable des relations internationales et un dénominateur commun dans les relations entre tous les Etats.

En vertu de ce principe rappelé, aucun Etat n'a le droit de s'arroger unilatéralement ou via des arrangements ou des alliances particulières, une responsabilité sur le destin d'un autre Etat. Ceci étant, nous saisissons cette occasion pour redire, à l'intention de tous les nostalgiques de l'ordre colonial, que le péché originel fondateur de l'Etat indépendant du Congo durant la période des conquêtes barbares et qui a voulu réduire notre pays au rang d'un simple comptoir des matières premières ou en un pandémonium de quelques grandes puissances de l'époque avec le droit de préemption sur le territoire de l'actuelle RDC pour certaines, ce péché originel a été expié depuis par le sang et le sacrifice de nos martyrs et de nos Héros qui, à l'instar de Patrice Lumumba, ont payé le prix le plus élevé que l'on puisse imaginer pour l'indépendance et l'auto-détermination du peuple congolais qu'on aurait tort de considérer comme de simples figures de style.

Les connivences, les combinaisons et les tentatives de dépossession des Congolais au profit des groupes d'intérêts extérieurs dans le but de promouvoir des besoins stratégiques de groupes d'influence en intelligence avec des prédateurs notoires dont certains ont par ailleurs déchiré, de manière ostentatoire et sans sourciller, le brevet de la démocratie dans leurs propres pays, ne sauraient en aucune manière nous intimider ou avoir raison de notre détermination à poursuivre le combat engagé par notre peuple pour prémunir notre pays contre leurs appétits voraces », a déclaré ce lundi à Kinshasa, Lambert Mende Omalanga, Porte-parole du Gouvernement congolais, au cours d'un point de presse.

Dans tous les cas, soutient-il, «il ne s'agit ni plus, ni moins que d'une énième manifestation de cette espèce de pulsion convulsive qui consiste à renvoyer de manière frénétique et systématique la RDC dans un monde de ténèbres car la prospérité et la paix dans ce pays seraient synonyme de frein à la boulimie des prédateurs de ses richesses et à ceux qui leur servent de chevaux de Troie sur notre continent. Ceci dit, il importe que le peuple congolais, malgré quelques divergences sommes toutes passagères, prenne définitivement conscience que son bonheur se trouve entre ses propres mains.

Dès lors, les messes basses et les complots à ciel ouvert contre la souveraineté de notre pays tout comme la propagande des marchands d'illusions qui se drapent dans une espèce de compassion propre à tout prédateur devraient interpeller la conscience de tout Congolais digne de ce nom et faire l'objet d'un questionnement à plus d'un titre afin de définir ensemble les stratégies destinées à contrer tous les charognards qui prétendent se pencher sur le chevet de notre pays dont ils veulent faire un patient endémique en attendant sa mort programmée pour remplir les assiettes de leur festin ».

Epingle du jeu ?

«A l'intention des pays frères africains qui croient tirer leur épingle du jeu en participant d'une façon ou d'une autre à des projets de déstabilisation de leurs voisins par certaines puissances non africaines qui veulent contre toute évidence faire admettre qu'on peut exporter la démocratie par les canons, nous disons qu'il n'y a rien de nouveau dans ce jeu malsain qu'on tente de leur faire jouer. Le défunt président zaïrois, le Maréchal Mobutu s'y était prêté en offrant il n'y a pas si longtemps depuis notre territoire des facilités pour aider à imposer le maintien de l'Angola dans le giron occidental au plus fort de la guerre froide.

Il a aussi permis l'installation de bases militaires dans l'actuelle province du Haut-Uélé pour la partition du Soudan qui a résulté in fine à la véritable boucherie humaine actuelle au Sud Soudan qui évidemment n'intéresse plus ceux qui ont patronné la partition de ce pays voisin. L'on se souvient également que Mobutu avait même envoyé la fine fleur des forces armées zaïroises intervenir aux côtés d'un des belligérants dans le conflit rwandais qui a dégénéré avec le génocide de 1994 de triste mémoire. Tout cela dans l'espoir naïf de tirer une rétribution substantielle pour son régime. On sait de quelle manière il a été jeté, tel un Kleenex, dans les poubelles de l'Histoire après avoir été utilisé par ceux-là même qui lui faisaient croire qu'il était leur partenaire de prédilection.

Ces expériences malheureuses très récentes devraient inspirer la génération actuelle des Africains à comprendre ce qui suit : les Etats n'ont que des intérêts, pas d'amis. La RDC tout comme certains autres pays africains ci et là connaissent certes des problèmes, mais aucune solution importée du dehors de leurs frontières ne pourra y apporter des réponses durablement favorables à leurs peuples. C'est ce que Patrice-Emery Lumumba d'heureuse mémoire nous a inculqué en insistant pour que l'histoire de l'Afrique soit écrite en Afrique par les Africains et non à Bruxelles, à Paris, à Londres ou à Washington. Les pays Africains qui se hasarderont à servir de tête de pont ou de sous-traitants à des stratégies extérieures hostiles à la RDC élaborées ailleurs seront toujours payés en monnaie de singe, en plus de la résistance farouche du peuple congolais à laquelle ils devront s'attendre.

L'Union Africaine et la CIRGL sont les seuls cadres de concertation et d'élaboration des politiques communes aux Etats Membres. Il ne serait pas de bonne politique de s'en servir comme instruments à la disposition des intérêts particuliers de ceux que nous, États Membres, désignons pour coordonner le temps d'un mandat nos actions au nom et pour le compte de TOUS lesdits Etats membres », insiste Mende, en marge de cette communication aux allures d'un sévère avertissement.