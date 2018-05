Sénégal: Omar Pène désigné ambassadeur de bonne volonté auprès des étudiants

Au Sénégal, nouvelle prise de bec entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. L'ex-président accuse le… Plus »

Le jeune homme de 26 ans, marié et père d'un enfant, a été tué lors d'une manifestation organisée par les étudiants de l'UGB, deuxième université publique sénégalaise, dont les pensionnaires réclamaient le paiement de leurs bourses et de meilleures conditions de travail.

Les tickets de restaurant passent de 75 à 50 francs Cfa, pour le petit-déjeuner, et de 150 à 100 francs Cfa, pour le déjeuner et le dîner.

La hausse annoncée des bourses des étudiants et la baisse des tickets de restauration sont parmi les principaux sujets à la Une des quotidiens qui notent que les bourses passent désormais à 20 mille, 40 mille et 65 mille francs Cfa contre, respectivement, 18 mille (demi-bourse), 36 mille (entière) et 60 mille (3e cycle).

"L'augmentation des bourses et allocations et la baisse des tickets de restauration" sont "les mesures fortes prises par le chef de l'Etat à l'issue d'une rencontre avec les étudiants des universités du Sénégal", salue la même source.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.