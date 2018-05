Angola: Enjeux politiques - Paris, Luanda et Kigali appellent au respect de l'accord de la Saint sylvestre

Le président angolais a précisé que les questions personnelles du président Kabila n'ont pas été abordées au cours de leur rencontre. « On n'a pas le droit de dire au président Kabila de quitter » le pouvoir, a-t-il affirmé, ajoutant que cette prérogative revient au peuple congolais. Contrairement à ce qui est avancé par la RDC officielle, Emmanuel Macron et son homologue Joao Lourenço avaient réaffirmé, le 28 mai, leur attachement à l'accord conclu le 31 décembre 2016 en RDC, qui prévoit des « élections libres, démocratiques et sincères auxquelles le président Kabila n'aurait pas à participer ».

Le démenti est venu du chef de l'Etat angolais qui, après l'audience que lui a accordée Emmanuel Macron, s'est confié à la presse. « La RDC est un pays qui a environ cent millions d'habitants et qui fait frontière avec au moins neuf pays africains. Ceci, c'est pour dire qu'aucun d'entre nous ne veut voir l'instabilité en RDC, tenant compte des conséquences qui peuvent advenir dans toute la région de l'Afrique centrale, dans la région de Grands Lacs et même de la région de la SADC », a-t-il laissé entendre, tout en insistant sur l'impérieuse nécessité de préserver un climat de paix en RDC.

De quelle initiative voudrait parler le président français sans associer la RDC ?, s'interrogeait-on dans les milieux diplomatiques congolais. La mise en garde faite en début de semaine contre le Rwanda et l'Angola à qui l'on prête déjà des visées déstabilisatrices sur la RDC sans disposer de tous les contours d'un tel projet, laisse penser que Kinshasa redoute une éventuelle rébellion à ses portes. Surtout que le ballet diplomatique effectué à l'Elysée par Paul Kagame et Joao Lourenço coïncide avec l'intense activité politique que mène Moïse Katumbi tant dans la région des Grands lacs qu'en Occident.

Tout en insistant sur l'impérieuse nécessité de préserver un climat de paix sur le territoire congolais, les chefs d'Etat français, angolais et rwandais ont, au cours de leurs derniers entretiens à l'Elysée, exigé tout simplement à la République démocratique du Congo (RDC) l'application des engagements pris le 31 décembre 2016, gage, selon eux, de la stabilité de ce pays et de l'Afrique centrale.

