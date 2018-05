Kenya: Littérature chrétienne - "Raconte-moi ton rêve" de Cyrus Tchicaya

Le livre de 379 pages, paru en mars dernier aux Editions Quadri services du Bénin, est fondé sur la bible. Son auteur fournit au lecteur des outils pour comprendre et interpréter les rêves ainsi que les armes pour combattre les mauvais esprits cachés dans ces rêves.

Le rêve est une inspiration divine, selon le révérend docteur-prophète Cyrus Tchicaya, président du ministère interntional La gloire du second temple, centre Péniel. Cette inspiration, soutient-il, vient du Saint Esprit qui permet de connaître les secrets cachés de Dieu. De ce fait, il amorce le sujet à partir de deux vérités, notamment la constitution tripartite du physique de l'homme donc les trois parties du corps humain dont la tête, le tronc et les membres (partie matérielle), et la constitution spirituelle, donc l'âme et l'esprit (partie immatérielle).

L'auteur décrit en long et en large la tête qui joue un rôle primordial chez l'homme et qui renferme des éléments vitaux qui le conduisent à l'existence (les cinq sens). «Un homme sans tête, sans pensée, sans réflexion est un homme mort», dit-il. Dans la tête, il y a aussi le Golgotha, c'est-à-dire le système nerveux où il y a les piliers, les organes pour faire fonctionner la tête (vision, hallucination, pensée, subconscience, conscience, inconscience... ) grâce auxquels l'homme peut exister, argumente-t-il.

«Raconte-moi de ton rêve» est un enseignement sur l'interprétation des rêves et le combat spirituel que tout chrétien devrait connaître, d'après son auteur, pour le raffermissement, l'édification du corps du Christ, donc des Saints. Le livre a la particularité d'expliquer les rêves avec des passages et exemples bibliques. « Je me suis fondé sur la bible pour que le livre ait un esprit spirituel», explique-t-il. A l'en croire, le rêve est constitué d'informations venant de Dieu ou du diable. C'est un véhicule de destin qui peut emmener à des niveaux d'honneur, à ce que Dieu a préparé d'avance. L'auteur donne des exemples, entre autres, dans la vie de Salomon (1 Rois 3, 1-15 a) et celle de Joseph (Genèse 37). Le rêve est un moyen de communication par lequel Dieu nous parle (Job 33, 14-19, Genèse 37, 3-9), ajoute-t-il.

"L'interprétation des rêves est un don "

Dans ce livre, il catégorise les rêveurs : ceux qui rêvent et voient ce qu'ils ont rêvé, ceux qui rêvent et ne voient pas ce qu'ils ont rêvé, ceux qui rêvent difficilement (cela suppose une attaque du cerveau par l'ennemi), ceux qui rêvent qu'ils ne rêvent pas (attaque aussi). Le docteur-prophète Cyrus Tchicaya énumère les rythmes des rêves : rêves récurrents, épisodiques (pas bons mais pas trop graves), difficiles, rares, absence de rêve (malédiction du cerveau, attaque du psychisme par une personne mal intentionnée). Il fait état de deux formes de rêves (rêve porte malheur et rêve porte bonheur) et donne les outils pour les comprendre et les interpréter ainsi que les armes pour combattre les mauvais esprits cachés derrière les mauvais rêves (prières agressives ainsi qu'un cours sur les signes activateurs des mauvais rêves). «L'interprétation des rêves est un don. C'est pourquoi, c'est difficile de comprendre un rêve. Il faut connaître les codes, il faut comprendre la bible, ses métaphores et ses allégories pour pouvoir le faire », signifie-t-il.

Outre ces codes, il avance que les rêves peuvent aussi être compris et interprétés en tenant compte des éléments tels les plantes, les animaux, les vêtements et les parures, les aliments, les organes du corps, les minerais, l'environnement géographique, les postures, etc.

Sorti en mars dernier au Gabon, «Raconte-moi ton rêve» a été présenté le 5 mai, à Pointe-Noire, au centre Peniel, dans l'arrondissement 4 Loandjili. La cérémonie a été patronnée par Alphonse Nkala, directeur départemental du livre et de la lecture publique. Il s'est dit satisfait de l'arrivée sur le marché de cette œuvre qui permettra au chrétien de connaître et comprendre le sens du rêve dans la vie. « Ce livre nous permet de sortir de cette dramaturgie de la violence que nous offrent souvent les écrivains africains et nous emmène à la dramaturgie de la subtilité. La littérature chrétienne est de plus en plus florissante à Pointe-Noire. Il y a de plus en plus de pasteurs, d'hommes de Dieu qui écrivent pour faire des témoignages, instruire sur les problèmes qu'on rencontre dans le monde. Cela est à encourager, parce qu'il a un grand public », a estimé le directeur départemental.

Le révérend docteur-prophète Cyrus Tchicaya est recteur de l'école biblique " Académie internationale de la foi" qui forme les hommes de Dieu. Poète, romancier, dramaturge, journaliste et écrivain chrétien, il est auteur de plusieurs œuvres. En matière de littérature chrétienne, il a déjà publié sept livres dont le plus connu est celui intitulé " Les sept tresses de Samson".