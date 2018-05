Angola/France - Les deux pays sur la même longueur d'onde à propos des questions régionales

"On n'a pas la prétention d'intervenir dans les affaires internes d'un pays, nous conseillons seulement, nous montrons le bon chemin, le respect des accords qui disent qu'il doit y avoir les élections et aussi que l'actuel président ne doit pas postuler", a expliqué Joao Lourenço.

Au sujet de la RDC, "la France viendra en soutien des initiatives qui seront prises par les pays de la région et l'Union africaine, qui est simplement celle de faire appliquer les accords qui seuls permettront une clarification de la situation politique, sans aucune complaisance, dans le calme et avec clarté", a déclaré le président français.

D'autres accords ont été signés, entre le président directeur général du groupe Total, Patrick Pouyanné, et le président de la Sonangol, Carlos Saturnino, dont le lancement d'un nouveau projet pétrolier au large du pays. Le président français a insisté sur le renforcement de la coopération dans la formation et la sécurité maritime ainsi que « dans la perspective d'une contribuition de l'Angola aux opérations de maintien de la paix ». Au cours de leur conférence de presse, Emmanuel Macron, a rappelé à Joao Lourenço que l'Angola est " un partenaire essentiel" dans la région et le rôle de ce pays dans la crise en RDC. Le président angolais a également été félicité pour son implication en Centrafrique.

