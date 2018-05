Egypte: Un Egyptien réclame un milliard d'euros à Sergio Ramos pour sa faute sur Salah

La raison ? Il a annoncé avoir porté plainte contre Sergio Ramos pour sa faute sur Mohamed Salah ayant engendré une blessure de l'attaquant de Liverpool, incertain pour le Mondial. « Il devrait être puni pour ses actions. J'ai déposé une plainte tout en contactant la FIFA, a-t-il déclaré à la chaîne, Saba El-Badad. Je vais demander une compensation, qui pourrait dépasser un milliard d'euros, pour le mal physique et psychologique que Ramos a donné à Salah et au peuple égyptien, » a-t-il ajouté.

Suite à la blessure de Salah, l'Égypte a retenu son souffle. Et même si le buteur de Liverpool devrait pouvoir assurer sa place avec les Pharaons à la Coupe du monde en Russie, les Égyptiens ne digèrent pas de voir leur fils prodigue blessé et réduit aux larmes. Comme beaucoup d'Egyptiens, Bassem Wahba s'est découvert une haine contre Sergio Ramos ce samedi 26 mai. Sauf qu'à la différence de la plupart de ses compatriotes, Bassem Wahba est avocat, et il est bien décidé à régler cet affront devant un tribunal.

