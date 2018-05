Togo: Hakim Ouro-Sama - Amiens sur l'espoir togolais

Après avoir passé quelques tests en Moldavie puis en République Tchèque, Ouro-Sama pourrait réaliser son rêve via Toulon: « A titre personnel, ce tournoi me permettra d'avoir une belle vitrine et j'espère faire de bonnes prestations afin de taper dans l'œil d'un club professionnel ».

Taulier de l'AS Togo Port, club champion en titre du Togo et actuellement en Ligue des champions de la CAF, Hakim Ouro-Sama est un joueur convoité. Celui qui ne quitte plus les regroupements des Eperviers depuis octobre 2016 pourrait bien voir sa carrière professionnelle décoller dans les prochaines semaines.

