Sénégal: Procès pour apologie du terrorisme - Me Demba Ciré Bathily blanchit Mama Ba

Les plaidoiries des avocats se poursuivent au 24ième jour du procès pour apologie du terrorisme. Devant les juges de la Chambre criminelle spéciale du Tribunal de grande instance (Tgi) hors classe de Dakar, Me Demba Ciré Bathily a qualifié le prévenu El Hadj Mamadou de non coupable.

Plaidant pour le prévenu El Hadj Mamadou Ba dit Mama Ba qui encourt 15 ans de travaux forcés, Me Demba Ciré Bathily a d'abord indiqué des « failles » dans le dossier. « Le contenu au fond du procès ne nous gêne pas mais dans la mesure où des droits ont été violés, ces droits doivent être sanctionnés », a-t-il lancé à l'endroit des juges. Et d'ajouter : « j'ai lu et relu cette procédure, j'en suis encore à me demander comment El Hadj Mamadou Ba a pu comparaitre devant votre juridiction pour les crimes qui lui sont reprochés ».

A en croire la robe noire, les accusations contre son client ne sont pas fondées. Pour cause, précisera-t-il, « dans cette procédure, il y a beaucoup de problèmes. A aucun moment, aussi bien dans le cadre du réquisitoire, on ne nous dit comment ces personnes ont commis le crime d'apologie du terrorisme. Mama Ba n'a pas participé à une quelconque rencontre. Il n'a jamais eu de relation quelconque avec qui ce soit dans le cadre de cette procédure ». Pour le conseil, « l'apologie du terrorisme est une infraction qui est en aval d'un acte terroriste et pour que vous puissiez parler de terrorisme, il faut que la personne de manière publique montre son approbation sur un acte terroriste ». Aussi s'est-il attaqué à l'ordonnance de renvoi. « Quand vous lisez l'ordonnance de renvoi concernant une personne, et vous ne voyez dans l'ordonnance l'articulation d'aucune charge sur sa personne, si vous ne pouvez pas dire soit telle personne a donné des fonds ou transféré des fonds, vous ne pouvez pas dire qu'il a été poursuivi pour actes de terrorisme », a indiqué l'avocat.

Face aux juges, la robe noire a fait savoir que son client avait juste l'intention. A l'en croire, « à ce stade, on est dans le débat d'idée, de conviction, c'est une simple intention entre des gamins ayant rencontré des prêcheurs qui ont essayé de les endoctriner, pour une raison ou une autre, mais ils se sont dessaisis ». Il sermonnera ainsi les juges en faisant savoir que l'homme est « injuste ». « Quand on est dans la démesure d'Etat, aucune personne n'est dans la liberté, vous portez atteinte à la liberté d'expression », a martelé Me Bathily. Raison pour laquelle il a demandé la relaxe de son client de l'ensemble des infractions car, « son cas est très simple, dans le passé il a eu une intention et dans le même passé cette intention est morte » a-t-il dit.

La défense de Moustapha Diatta plaide la nullité du dossier

La défense de l'accusé Moustapha Diatta, poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et pour détention de munitions, était hier, lundi 28 mai à la barre de la Chambre criminelle spéciale du Tribunal de grande instance (Tgi) hors classe de Dakar. Mes Babacar Ndiaye tout comme Ousseynou Ngom et Khoureïchi Ba ont demandé l'acquittement de leur client qui risque 20 ans de travaux forcés car « les faits qui lui sont reprochés sont infondés », disent-ils

C'est Me Babacar Ndiaye qui a ouvert les plaidoiries pour la défense de l'accusé Moustapha Diatta poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et pour détention de munitions. Entamant son argumentaire, la robe noire a fait savoir que ce procès pour apologie du terrorisme est né au lendemain d'un sommet tenu à Dakar portant sur la sécurité et organisé pour « faire face à certaines menaces » qui guettaient la sous-région plus particulièrement le nord du Mali. S'en est suivi, a déclaré l'avocat, d'un discours « violent » du président de la République à l'égard de « tous ceux qui ont une certaine vision de l'Islam » même si, dit Me Babacar Ndiaye, Macky Sall « avait mis de l'eau dans son vin en reconnaissant qu'on est dans un pays à majorité musulmane et que chacun a ses convictions ».

Défendant toujours son voisin de quartier qui travaillait dans une agence immobilière qui lui a loué l'appartement où il vit, la robe noire a fait savoir qu'ils ont toujours eu de discussions sur tous les sujets. Sur ce, il a déclaré que Moustapha Diatta est un « homme réservé qui s'occupait uniquement de son travail ». Mieux, at-il dit, « il jouit d'une très bonne ré- putation dans le quartier où il vivait ». Ce qui fait dire à Me Babacar Ndiaye, « après le réquisitoire du parquet, l'impression que j'en ai tirée est que le ministère public chercher à attiser les feux de la peur mais comme ont eu à le soutenir mes confrères, si on regarde avec sérénité et avec attention ce dossier, il n'y a aucun acte qui peut justifier l'acharnement du parquet sur ces personnes et en particulier Moustapha Diatta ».

Dans son argumentaire, l'avocat dira que le fait que l'accusation contre son client relativement la création d'une base terroriste au Sud du pays n'est qu'une « simple fiction car jusqu'à présent, aucune entreprise terroriste n'a été démontrée ». Mieux, dit le conseil, le seul fait d'avoir aidé la femme d'Abdallah Ba (un pré- sumé terroriste mort en Libye) et ses enfants pour aller le rejoindre ne peut justifier une arrestation. « On ne peut pas se baser sur de simples suppositions contre Moustapha Diatta mais aussi le seul fait de fréquenter des zones de conflit ou une personne qui a séjourné dans un fief de guerre, ne fait pas de vous un terroriste », dixit Me Babacar Ndiaye. « Ce que je ne peux pas admettre est que ces gens sont des djihadistes et qu'ils préparaient l'instauration d'un camp djihadiste au Sud du Sénégal sans pour autant nous donner des documents à l'appui, la justice ne fonctionne pas ainsi ». Et d'ajouter que « le parquet serait plus convainquant s'il aurait pu parvenir à dé- montrer que Makhtar Diokhané et sa bande préparaient l'instauration d'un camp djihadiste au sud du pays »

La défense fait le procès de l'occident « Sarkozy même aurait dû être arrêté si... »

« Nous sommes en présence d'un dossier vide malgré l'ampleur que le parquet a voulu donner à cette affaire », déclarera encore la robe noire avant de faire savoir que les actes de terrorisme font suite à la mort de l'ancien président libyen. Dans sa plaidoirie, Me Babacar Ndiaye n'a pas manqué par ailleurs d'indexer les Occidentaux qui, selon lui, ont été derrière l'effondrement du régime de l'ancien président libyen Mouammar Khadafi. « Nicolas Sarkozy est à l'origine de cette situation chaotique qui est à l'origine même de la désorganisation de l'administration au Mali, si on devait arrêter des gens pour complicité au terrorisme, Sarkozy même aurait dû être arrêté parce qu'il est à l'origine de ce cette situation chaotique », dit-il.

Pour l'avocat, les accusés étaient seulement partis approfondir leur religion et vivre dans des pays qui appliquent la charia. « Le prophète a dit que « tout musulman a l'obligation de quitter son territoire s'il ne se sent pas à l'aise dans sa foi». D'ailleurs, certains sont rentrés lorsqu'ils ont su que les réalités du terrain ne sont pas à la hauteur de leur espérance », a-t-il soutenu. Justifiant le voyage des accusés, Me Babacar Ndiaye donnera comme raison la « marginalisation de l'enseignement arabe au Sénégal ». Concernant la dé- tention de munitions, le deuxième chef d'accusation qui pèse sur Moustapha Diatta qui encourt 20 ans de travaux forcés, la robe noire a tenu à préciser que son client éprouve de la passion pour la chasse. « Il n'a nullement été animé par une quelconque intention de nuire à quelqu'un. Moustapha Diatta aime la chasse, raison pour laquelle il détenait cette arme qu'il a vendue et des munitions », a-til dit. Et d'ajouter que c'était même des munitions inutilisables. « On n'a pas trouvé une arme chez Moustapha Diatta, seulement des munitions alors que la loi parle d'arme et de leurs munitions », argue la robe noire. Ce qui lui permet de dire « qu'on ne peut pas retenir la culpabilité de son client avec seulement des munitions avant de plaider pour son acquittement de cette charge ».