Sénégal: Sédhiou / Adaptation des pratiques culturales aux changements climatiques - Les producteurs agricoles à l'école de l'Anacim

Au Sénégal, nouvelle prise de bec entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. L'ex-président accuse le… Plus »

Selon d'ailleurs Dr Youssouph Sané, le chef du service climat et projection climatique au niveau de l'Anacim, une mise à jour régulière est garantie pour des prévisions à courte échéance. Les paysans qui ont pris part à cette session de formation se sont réjouis de cette approche novatrice dans l'accroissement des revenus. Un mécanisme d'information et de sensibilisation à l'échelle locale est d'ailleurs opérationnel, dit-on, pour amener l'ensemble des producteurs agricoles à se conformer aux normes climatiques pour s'attendre à de meilleurs rendements.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.