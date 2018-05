analyse

C'est parti pour une rencontre de trois jours d'échanges, au Centre de conférence international Abdou Diouf, (Cicad de Diamniadio), à compter de ce jour avec des sommités du secteur pétrolier et gazier sur la gouvernance et la transparence desdites ressources! Une rencontre qui aura comme enjeux la typologie des contrats et la formation aux métiers du pétrole et du gaz et qui semble sonner comme une préfiguration de la concertation nationale sur le pétrole et le gaz, lancée par Macky Sall, aux forces vives de la Nation.

Ce jour, s'ouvre à Dakar et jusqu'au 31 courant, la 3ème Conférence nationale sur le développement durable (Cndd) axée sur la thématique: «Pour une exploitation durable et saine des ressources pétrolières et gazières». Cette rencontre multi-acteurs de réflexion et de partage sur la gouvernance pétrolière et gazière regroupant les sociétés pétrolières, les détenteurs de contrats pétroliers avec l'Etat du Sénégal, les partenaires techniques et financiers, les membres de la société civile et du secteur privé, les départements ministériels, les instituts de recherche et autres institutions de la République, devrait asseoir les bases réelles d'une gouvernance transparente et rationnelles desdites ressources et par ricochet lever toute équivoque relative à la problématique des contrats signés avec les sociétés pétrolières et gazières d'une part et l'accord signé le 9 février dernier entre la Mauritanie et le Sénégal pour l'exploitation du gisement gazier offshore d'autre part. Tout le nœud du problème entre le gouvernement, les acteurs politiques et la société civile qui y voient une véritable nébuleuse.

En outre, de cette réflexion collective, des questions relatives à la formation des métiers du pétrole et du gaz devraient être élucidées, grâce à la qualité des experts conviés à ces travaux de trois jours. Sur cette question, la présidence avait indiqué que «la production du champ pétrolier de Sangomar, au large des iles du Saloum va commencer en 2021».

Et jusqu'à ce jour, la société des pétroles du Sénégal (Petrosen), le Comité d'orientation stratégique du pétrole et gaz (Cos-Petrogaz) en charge de la mise en place d'une école ou institut de formation des métiers du pétrole et du gaz s'est plaqué. Cette école dont le démarrage était prévu en octobre dernier tarde toujours à voir le jour. Et pendant ce temps, l'échéance se profile à l'horizon. Au début du mois courant, le chef de l'Etat avait lancé un appel à la classe politique pour une concertation nationale sur le pétrole et le gaz. Ce que l'opposition dite significative avait rejeté en bloc soutenant mordicus que les dés sont pipés.

Et que participer à ces concertations, c'est cautionner des manquements "délibérés" du président Macky Sall. Puisque dès les premières découvertes, il se devait d'appeler tous les acteurs de la vie politique, de la société civile et autres citoyens aux compétences avérées en la matière pour faire le point du potentiel, de la typologie des contrats et éventuellement discuter de la faisabilité des contrats de partage d'exploitation entre le Sénégal et la Mauritanie.