Algérie: Constantine - L'e-learning bouscule les codes d'apprentissage

"J'ai acheté la carte d'abonnement de MVS par curiosité au mois de janvier et, depuis, je l'ai adoptée parce qu'elle me permet de travailler à mon rythme, de réduire les cours de soutien aux quatre coins de la ville ou dans d'autres communes", a-t-elle confié.

C'est notamment l'avis de Roumaissa, qui passe son baccalauréat en sciences expérimentales cette année, et dont les parents n'arrivent plus à joindre les deux bouts pour payer plusieurs cours de soutien (sciences, physique, mathématiques, anglais et arabe) en plus des révisions, requérant un budget plus conséquent.

En plus d'une carte d'abonnement, proposée à 3000 DA depuis mars dernier, permettant d'accéder à une banque de données de 2000 à 2500 vidéos de cours, une "carte de révision" à 2000 DA est également disponible, a-t-il détaillé, affirmant que les élèves ont, en outre, la possibilité de poser directement des questions aux enseignants par le biais de la plate-forme en ligne et de revoir autant de fois que nécessaire les vidéos proposées.

"Les parents perdaient un temps précieux, parfois jusqu'à 2 heures de temps, pour emmener leurs enfants aux cours de soutien", a-t-il ajouté, précisant qu'il a mis en place ce concept pour permettre aux élèves de suivre des cours de soutien à domicile et éviter ainsi des déplacements longs et fatigants.

Exerçant comme surveillante dans un collège de la commune d'El Khroub, Leila, 46 ans, a obtenu son baccalauréat il y a 3 ans, grâce aux cours d'enseignement à distance d'autant que, confie-t-elle, "je devais concilier mon travail et ma vie de famille, et cette formule m'a beaucoup facilité l'apprentissage, sans aucune pression".

Il a également fait savoir que les deux niveaux qui comptent le plus grand nombre d'inscrits, cette année, sont la 1 ère année secondaire- filière lettres avec 2771 inscrits et la 3 ème année secondaire filière-lettres avec 1565 apprenants.

Par un simple clic, l'enseignement en ligne ou e-learning fait de plus en plus d'émules chez les apprenants qu'ils soient scolarisés ou exclus du système scolaire, accordant à ces derniers une "seconde chance" d'acquérir un diplôme sans se déplacer.

- En pleine mutation, le secteur de l'enseignement classique s'accommode du e-learning qui réinvente les méthodes pédagogiques, offrant aux apprenants plus de flexibilité et, partant, bousculant les codes d'apprentissage.

