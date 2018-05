Algérie: Jumelage inter-hôpitaux Nord-Sud - Un acquis pour une meilleure prise en charge des malades

- Les interventions chirurgicales et consultations médicales spécialisées menées, au titre des conventions de jumelage avec les structures hospitalières du Nord du pays au profit des malades de la wilaya d'Ouargla, notamment ceux des zones enclavées, font partie des acquis enregistrés en matière d'amélioration de la prise en charge médicale spécialisée.

Ces opérations visent en premier lieu à combler le déficit accusé en prestations médicales spécialisées au niveau des structures de santé de la wilaya d'Ouargla et à rapprocher les services spécialisés des malades dans les zones reculées, notamment ceux issus de couches sociales défavorisées, a indiqué le directeur de la santé et de la population de la wilaya.

Fadel Mossaddek a estimé que ces opérations spécialisées ont profité souvent aussi bien aux nantis qu'aux personnes démunies, leur épargnant les fréquents et longs déplacements, contraints de lourdes maladies, vers les établissements hospitalières des régions du Nord du pays.

Pas moins de 26 interventions en chirurgie pédiatrique ont été effectuées durant le premier trimestre de l'année en cours par une équipe spécialisée du CHU "Mohamed Saâdna Abdenour" de Sétif au profit d'enfants d'Ouargla, dans le cadre du jumelage avec l'établissement public hospitalier local "EPH-Mohamed Boudiaf".

Ces opérations viennent se greffer aux 354 consultations spécialisées, dont 53 menées par l'équipe médicale du CHU de Sétif, et le reste (301) mené par une équipe de neurologues du centre hospitalo-universitaire Mustapha Pacha d'Alger.

Une soixantaine d'interventions spécialisées en 2017 à Ouargla

Pas moins de 63 interventions chirurgicales spécialisées et plus de 1.587 consultations avaient été effectuées l'année dernière au profit des malades de la wilaya d'Ouargla dans le cadre du jumelage entre, d'une part, les EPH "Mohamed Boudiaf" d'Ouargla et "Slimane Amirat" de Touggourt, et, d'autre part, les CHU Mustapha Pacha (Alger) et Mohamed Sâadna Abdenour (Sétif).

Parmi ces interventions, 10 opérations ont porté sur la pose d'implants cochléaires au profit d'enfants âgés de moins de 10 ans, atteints de surdité néonatale, menées par une équipe de spécialistes en ORL, conduite par le Professeur Djamel Djennaoui du CHU d'Alger, a précisé le DSP.

Outre ces enfants, qui ont bénéficié des consultations préalables, un autre groupe de neuf nourrissons de plus de six mois, issus des régions enclavées de la wilaya d'Ouargla, présentant des malformations congénitales (bec de lièvre), ont également été pris en charge pour la correction de cette malformation.

Cette action humanitaire, visant à apporter assistance médicale aux déshérités, a porté également sur l'organisation de huit opérations ophtalmologiques, autant d'autres en traumatologie, en plus de six interventions en ORL et d'autres en cardiologie, neurologie et rééducation fonctionnelle.

S'agissant de la prise en charge des brulés, cinq opérations ont été effectuées par une équipe spécialisée d'Alger au niveau de l'EPH de Touggourt (160 km Nord d'Ouargla).

Approchés par l'APS, de nombreux praticiens de la région ont mis en avant l'intérêt de ces actions de jumelage inter-hôpitaux dans le rattrapage du déficit des spécialités médicales accusé par les régions du Sud.

Pour le chef de service de la prévention à la direction de la santé et de la population, Djamel Maâmri, ces opérations de jumelage ont largement contribué au perfectionnement et à l'amélioration des compétences médicales, à la faveur de la formation continue et des échanges d'expériences médicales.