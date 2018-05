Algérie: Basket-Nationale 1 messieurs/GS Pétroliers-NB Staouéli - La finale que personne n'attendait

Alger — Le GS Pétroliers et le NB Staouéli animeront mercredi à la salle Hocine-Chalane de Blida (23h00) le premier acte de la finale du Championnat d'Algérie de basket-ball (messieurs) de la saison 2017-2018, avec un avantage certain pour les Pétroliers au vu de leur expérience et riche effectif.

Si la qualification des Pétroliers était prévisible eu égard à leur très nette domination exercée non seulement cette saison, mais aussi depuis les années 1980 durant le règne sans partage de l'ex-MC Alger, celle du NBS a surpris plus d'un quand on sait que le club banlieusard de l'Ouest d'Alger a décroché à la fin de la 1re phase du championnat la 8e et dernière place qualificative aux play-offs.

Les Staouélis, qui ont bien géré cette phase décisive, doivent leur qualification à la finale des "As" à leur victoire face au principal candidat, en l'occurrence l'US Sétif (60-59) au terme d'un match indécis de bout en bout dans le cadre de la 6e et avant-dernière journée des play-offs.

C'est une finale inédite et inattendue donc pour le NBS qui a volé la vedette aux habituels animateurs de cette fête de fin d'année, dont le NA Husseïn-Dey, vice-champion en 2017, le CRB Dar El-Beïda qui court depuis toujours derrière son premier titre (Coupe et Championnat), le WO Boufarik, l'ex-grand des années 1980 et 1990, à la recherche de son lustre d'antan et surtout l'USS qui se contentera d'animer le 8 juin prochain sa 3e finale de rang de Coupe d'Algérie.

La formation staouélie (ex-DRBS) briguera donc un second titre national, après celui décroché en 2007, qui viendrait étoffer son palmarès comptant déjà trois Coupes d'Algérie (1999, 2000 et 2007).

Une double confrontation et une 3e éventuelle (belle) seront au programme de cette finale domiciliée au dernier moment à Blida, alors que la salle de Staouéli était retenue au départ, avant un changement de dernière minute dû à l'exploit du NBS.

Pour le GSP, les années se suivent et se ressemblent. Les hommes de Sofiane Boulaya restent insatiables dans les deux compétions nationales.

Déjà qualifiés pour la finale de la coupe prévue le 8 juin devant l'USS, ils se préparent sereinement pour leur premier objectif de la saison, à savoir le championnat dont ils sont détenteurs depuis 2014. En outre, ils aspirent à décrocher la timbale n.20, dont la 5e de rang.

Devant le NBS, la formation pétrolière partira largement favorite si l'on se réfère aux 3 succès obtenus cette saison, mais la surprise n'est pas à écarter devant une formation ayant toujours été un pôle de développement de la discipline et qui a acquis une réputation de club formateur tout en rêvant d'un second sacre après 11 ans d'attente.

Programme de la finale:

Mercredi 30 mai (23h00):

Blida : NB Staouéli - GS Pétroliers (acte 1)

Jeudi 31 mai (23h00):

Blida : GS Pétroliers - NB Staouéli (acte 2)

Vendredi 1er juin (23h00):

Blida : GS Pétroliers - NB Staouéli (belle si nécessaire).