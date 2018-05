Libye: Sommet de Paris sur la Libye - "La situation impose des décisions" (Macron)

La conférence internationale sur la Libye est organisée sous l'égide des Nations unies. Une vingtaine de pays, dont l'Algérie, et quatre organisations internationales (ONU, Union européenne, Union africaine et Ligue arabe) sont réunis au palais de l'Elysée autour des dirigeants libyens dans le but d'établir une feuille de route commune pour une sortie de crise de la Libye.

Le chef de l'Etat Français réunit M. Sarraj et les trois autres principaux acteurs du conflit libyen : le commandant des forces de l'Armée nationale libyenne (ANL) Khalifa Haftar, du président du Haut Conseil d'Etat libyen, Khaled al-Mechri et du président de la Chambre des représentants, Aguila Salah Issa.

