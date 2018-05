Burkina Faso: Opposition politique - «Le vote des Burkinabè de l'étranger fait peur au sommet de l'Etat»

Les corps de contrôle et les routiers étaient réunis en atelier le 29 mai 2018 à Ouagadougou… Plus »

Cependant, l'opposition estime que le pouvoir actuel ne mesure pas la portée d'une division sociale actuellement dans le pays. Elle demande au pouvoir de «calmer le front social en se souciant de l'intérêt général et non des intérêts partisans».

Par ailleurs, l'opposition politique dit constater avec amertume la dégradation du climat social qui fait planer les inquiétudes sur les conséquences néfastes de ce bras de fer entre le gouvernement et les syndicats quant à l'avenir de notre pays sur le plan économique, financier et sur la paix sociale.

Des explications du président de la Nafa, dans l'ancienne disposition du code, les Burkinabè de l'étranger pouvaient voter en utilisant soit la carte nationale d'identité, soit la carte consulaire qui est d'ailleurs biométrique actuellement en Côte d'Ivoire ou le passeport burkinabè, mais poursuit-il, le gouvernement veut remettre en cause les dispositions actuelles de ce code pour «non seulement supprimer totalement la carte d'électeur et mieux encore, exiger que les Burkinabè vivant à l'extérieur apportent leur certificat de nationalité pour pouvoir voter».

«Je ne vois pas pourquoi actuellement, nous voulons renouer et nous sommes obligés d'arrêter totalement les relations avec la Chine Taiwan après 24 ans de coopération et d'amitié. Le Burkina est un pays souverain. Sur le plan diplomatique, nous pensons qu'il n'y a pas eu assez d'égard envers ses anciens amis de la Chine Taiwan» a expliqué le président de la Nafa.

Il déplore le fait que le président du Faso n'ait pas remercié par écrit et solennellement la Chine Taiwan après 24 ans d'amitié. « Malheureusement, on a constaté que, le fait d'avoir quitté Taiwan pour aller en Chine populaire était un trophée exhibé par le ministre des Affaires étrangères. La Chine populaire peut s'attendre à être trahi demain de la sorte» a dit M. Tougouma.

