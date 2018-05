Togo: La mission héroïque des Casques bleus togolais

Le secrétaire général de l'ONU António Guterres a commémoré mardi au Mali la Journée internationale des Casques bleus, qui coïncide cette année avec le soixante-dixième anniversaire des efforts de maintien de la paix des Nations Unies. Il était entouré de membres de la Minusma à laquelle participe activement le Togo.

La Journée internationale des Casques bleus est commémorée chaque 29 mai en hommage aux 96.000 militaires et policiers de 124 pays différents qui portent haut le drapeau des Nations Unies, appuyés par les plus de 15.000 civils et 1.600 volontaires.

« Nous exprimons notre gratitude au plus d'un million d'hommes et de femmes qui ont servi sous le drapeau des Nations Unies, sauvant un nombre incalculable de vies', a déclaré António Guterres qui participera à une autre cérémonie le 1er juin, cette fois à New York.

Il déposera une gerbe en l'honneur de ceux qui ont perdu la vie au service de la paix, puis il remettra à titre posthume la Médaille Dag Hammarskjöld aux 127 soldats, policiers et civils, morts dans une opération de maintien de la paix en 2017.

Trois militaires togolais figurent parmi les 127 Casques bleus auxquels sera décernée la médaille.

Il s'agit du Sergent Piteniwe Aboua et du capitaine Massamaesso Tangaou qui servaient dans la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) ainsi que Komlan Tchangai, membre du personnel civil de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO)

Le Togo est le 16e pays contributeur de troupes et de personnel de police aux opérations de maintien de la paix. 1.430 soldats et policiers togolais sont actuellement déployés dans les missions de l'ONU en République centrafricaine, en RDC, en Haïti, au Mali, au Soudan, au Soudan du Sud et au Sahara occidental.

A Lomé, lors d'un forum organisé mardi pour commémorer cette journée, l'ambassadeur de France a déclaré que 'La France apprécie à sa juste valeur l'effort du Togo au sein des missions de paix des Nations Unies.