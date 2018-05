Tunisie: Caïd Essebsi et Macron soulignent à Paris l'importance de hisser les relations de coopération au niveau du partenariat stratégique

Tunis — Le président de la République, Béji Caïd Essebsi et son homologue français, Emmanuel Macron ont souligné, mardi, lors d'un entretien à l'Elysée, "la convergence des points de vue entre la Tunisie et la France quant à l'importance de hisser les relations de coopération bilatérale au niveau du partenariat stratégique exceptionnel, particulièrement dans les domaines de priorité".

Selon un communiqué de la présidence de la République, le président français a félicité de nouveau la Tunisie pour la réussite des élections municipales en tant que pas important pour renforcer le processus démocratique.

Il a souligné la disposition de son pays à continuer de soutenir la Tunisie pour faire réussir son expérience démocratique jeune et pionnière dans la région sur les plans bilatéral et européen et avec les différents partenaires, notamment lors de la prochaine réunion du G7, prévue les 8 et 9 juin prochain au Canada, et lors de la présidence par la France du prochain sommet en 2019.

De son côté, le président de la République a salué la reprise de l'affluence des touristes français en Tunisie après la nette amélioration de la situation sécuritaire du pays.

Caïd Essebsi s'est, dans ce sens, félicité de l'engagement de la partie française à renforcer la coopération décentralisée entre les deux pays et à continuer de soutenir le processus démocratique en Tunisie, notamment à travers une série de mesures pratiques pour faire réussir la transition démocratique, réaliser les réformes économiques structurelles et faire face aux différents défis rencontrés par la Tunisie.

Les deux parties ont, par ailleurs, passé en revue les relations séculaires d'amitié entre la Tunisie et la France et leur évolution continue notamment après la visite d'Etat effectuée par Emmanuel Macron à la fin du mois de janvier à Tunis, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Ils se sont, également, félicités du niveau de coopération entre les deux pays et de la dynamique caractérisant les relations bilatérales, à travers l'échange de visites entre les hauts responsables et la mise en application des programmes de coopération dans les domaines de l'emploi et de la réhabilitation des jeunes.

Le chef de l'Etat participe aux travaux d'une Conférence internationale sur la Libye, organisée par la France sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies.

Il a, à cette occasion, prononcé une allocution dans laquelle il a plaidé pour une solution consensuelle et inclusive inter-libyenne qui respecte l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ce pays, loin de toute ingérence dans ses affaires intérieures.