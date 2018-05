La Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) a célébré son 43è anniversaire le lundi 28 mai, rapporte l'institution.

Profitant de cette occasion solennelle, le président de la Commission de la Cedeao, l'Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou, a rendu un hommage aux pères fondateurs de cet espace sous-régional.

«Je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage aux pères fondateurs et à ceux qui ont pris le flambeau à leur suite, pour le chemin que leur vision et leur détermination ont permis à notre région de parcourir», dit-il expliquant que «ces pionniers qui ont été à la fois visionnaires et militants, méritent aussi notre profonde gratitude car, grâce à eux, nous pouvons, aujourd'hui, tirer profit de nos acquis et regarder l'horizon avec confiance.»

La Cedeao, a poursuivi Jean-Claude Brou, en dépit de quelques difficultés, a connu de réelles avancées. Entre autres, l'existence d'un Tarif extérieur commun (Tec), la création de la radio de la Cedeao au Liberia et l'introduction de la carte d'identité biométrique.

Toutefois, le président de la Commission de la Cedeao rappelle qu'il reste encore plusieurs défis à relever. «Nous devons, en particulier, renforcer notre lutte commune contre le terrorisme et rester mobilisés contre le réchauffement climatique et ses effets catastrophiques, notamment sur notre secteur agricole et l'environnement. De même, il nous faut poursuivre notre marche résolue vers la création d'une monnaie unique », a conclu Jean-Claude Brou.

A noter que la Cedeao a été créée le 28 mai 1975, à Lagos, au Nigeria.