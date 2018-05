Afrique: La diversité africaine célébrée à Genève

Il s'agit surtout, selon Ndoye, de sensibiliser la communauté internationale sur le rôle que doit jouer l'Afrique dans l'agenda du 21e siècle et de "soutenir les efforts de l'Union africaine et de la Francophonie, en faveur du renforcement du projet d'intégration du continent, de la renaissance africaine, de l'unité et de la diversité".

"Berceau de l'humanité, l'Afrique est, aujourd'hui, un creuset de peuples, de langues, de religions et de traditions. Cela ne doit pas occulter les tristes records battus par l'Afrique : elle a le PIB (produit intérieur brut) par habitant le plus faible du monde, un endettement très lourd, une pénurie d'eau, sans oublier certaines maladies évitables, un taux de scolarisation faible... " a souligné Ndoye, interrogée sur l'opportunité de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique.

"L'Afrique est un continent unique, capable de prendre toute sa place dans ce siècle et dans les siècles à venir, pour le bonheur de ses enfants et du reste de l'humanité", a dit El Hadji Gorgui Wade Ndoye.

"Au-delà des grandes conférences thématiques qui permettent de mieux expliquer l'Afrique aux Africains et aux autres, +ContinentPremier organise aussi, dans son volet associatif, des manifestations culturelles qui ont connu de grands succès, avec la présence de l'artiste Ismaël Lô, de la Gambienne Sona Jobarteh, et d'autres artistes", a expliqué Ndoye à l'envoyée spéciale de l'APS.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.