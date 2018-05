Burkina Faso: La MOAD sollicite l'accompagnement de Sidwaya

Les corps de contrôle et les routiers étaient réunis en atelier le 29 mai 2018 à Ouagadougou… Plus »

Et l'hôte du jour a promis rendre compte à son directeur général pour que ce partenariat « gagnant-gagnant » puisse voir le jour. En outre, l'invité du jour est venu les mains chargées d'un carton de rames de papier et deux paquets de stylo qu'il a remis au DG.

Le service de communication du MOAD a encore plus besoin de l'accompagnement des organes de presse et Sidwaya sera là pour jouer son rôle. Cependant, il a souhaité que ce partenariat soit plus structuré au lieu d'émettre ponctuellement des factures tous les jours. « C'est la tendance que nous avons aujourd'hui.

En effet, la MOAD existe depuis 2009. « Il y a eu un grand travail environnemental et social qui a été fait. Près de 9000 ménages installés sur 9 sites avec environ 2600 logements pour ces personnes affectées par ce programme. A cela s'ajoutent des écoles, des dispensaires et des routes d'accès construites », a précisé le chargé de communication.

C'est une visite de courtoisie rendue au 1er responsable de l'entreprise de presse étatique et demande la collaboration entre les deux structures. « J'ai été très enchanté de le savoir promu à ce poste. Je n'ai aucun doute de ces capacités professionnelles à assurer sa mission car on a eu à travailler ensemble.

