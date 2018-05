Gabon: POG - L'Ong Malachie célèbre les mères

Sous l'Impulsion du Membre du Comité Permanent, Monsieur Jean Fidèle OTANDAULT, l'ONG Malachie a organisé à son siège de Port-Gentil, la célébration de la fête des mères en cette journée du 27 mai 2018.Elles ont été honorées et ont tenu à témoigner de leur reconnaissance.

Il s'est agit d'une surprise offerte aux mères qui a eu pour objectif d'apporter une ambiance pleine d'amour, de partage, de gaieté et de solidarité dans les cœurs des mamans ainsi que de la mise en place du Programme des Femmes Actives et Citoyennes (PROFAC). En droite ligne avec la vision du Chef de l'Etat, Ali BONGO ONDIMBA, le PROFAC a pour but de créer une caste des femmes entrepreneurs et engagées pour le bien-être de la communauté. Ainsi, les femmes ont débattu entre elles du leadership féminin, de la médiation familiale, de la mentalité positive, et de la gestion des familles monoparentales. Aussi, le partage d'expériences était au rendez-vous au travers des témoignages. De plus, un atelier de formations en art de la table, l'esthétique, et l'exposition des produits locaux.

La présidente de l'Ong Malachie, Pépécy Ogoulinguendé a rappelé aux mères venues nombreuses pour l'évènement : « qu'il n'y a pas de plus grand bonheur, tel que celui de donner la vie, comme la si bien dit le poète africain Camara Laye dans son célèbre roman L'Enfant noir ».Se rappelant du passage poétique dédié à la mère et comme Christianne Taubira répondant à Hervé Mariton en pleine hémicycle français ,la présidente de l'Ong a déclamé ce passage en prose du poète guinéen : « oh ma mère, toi qui me porta sur le dos, toi qui m'allaita, toi qui gouverna mes premiers pas, toi qui, la première, m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. »

Aussi, va-t-elle poursuivre en encourageant et surtout en rappelant le rôle que jouent les mères dans un foyer : « Chères mamans, je pense très sincèrement que nous sommes, toutes biens méritantes, car pour le bien-être de la famille, nous nous levons toujours les premières et nous nous couchons toujours les dernières. Quelle soit noire, brune ou blonde, la mère effectue quotidiennement ses tâches avec joie et parfois avec des larmes aux yeux. La fête des mères est pour nous l'occasion de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes commerçantes, politiciennes, associatives, mères au foyer, étudiantes et particulièrement celles qui élèvent seules leurs enfants et qui concilient la vie famille et la vie professionnelle. Il est donc important de souligner le rôle primordial des parents, et notamment des mères, qui doivent accompagner leurs enfants en les aidant à devenir à leur tour des femmes et des hommes responsables, futurs citoyens porteurs des valeurs Républicaines. »

Pepecy Ogoulinguéndé a dans son allocution, rappelé également aux unes et aux autres, ce qu'attend le président de la Républiques des femmes gabonaises. « La femme de 2018 doit être non seulement mère, mais totalement femme, comme le dit l'adage, derrière un grand homme se cache une grande femme. La femme de 2018 doit être visionnaire, entreprenante, leaders, porteuse de valeurs et je dirai même plus, elle doit pouvoir oser. La femme de 2018 doit être autonome, représentative dans les plus hautes instances institutionnelles qui défendent les droits des mères et des enfants. Telle, est la vision du Chef de l'Etat, Son excellent Ali Bongo Ondimba qui, à travers le plan décennal pour l'autonomisation de la femme gabonaise 2015-2025 prône l'égalité des genres et pense que la maman gabonaise est talentueuse, regorge d'énormes potentialités, et qu'elle mérite un soutien particulier quand elle est confrontée aux aléas de la vie spécifique à son genre ».

Par ailleurs, pour joindre l'utile à l'agréable chaque maman a bénéficié d'un cadeau et le tout a été couronné par un « déjeuner bonne fête maman ».