Gabon: Calixte Arnauld Engadji-Landji et la conférence de presse

C'est devant la confédération patronale du Gabon (CPG), et des syndicats placés sous sa tutelle que le ministre, Engadji-Landji s'est exprimé sur le « comment faire » pour améliorer l'employabilité des jeunes au Gabon. Le membre du gouvernement s'est longuement exprimé sur les détails du processus en cour dans notre pays, et surtout, ce qui a été publié et annoncé jusqu'ici. Précisant par ailleurs que l'apparence en entreprise ne s'inscrit point dans une logique de chasse aux sorcières ,encore moins dans celle d'une bataille contre la main d'œuvres étrangères, mais plutôt pour trouver un équilibre entre les deux contrairement à ce qu'ont laissé penser certaines personnes .

Objectif, appliquer les mesures qui s'imposent sur les dispositions légales et règlementaires en matière de travail et d'emploi en terre gabonaise. Précisant qu'il ne s'agit nullement d'une chasse aux sorcières encore moins d'un combat contre la main d'œuvre étrangère.

