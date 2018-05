Burkina Faso: Des OSC du Centre-Sud satisfaits de la gestion du pays

Des Organisations de la société civile (OSC) de la région du Centre-Sud ont tenu un meeting de soutien aux actions du gouvernement, le samedi 26 mai 2018 à Manga. A l'occasion, elles ont apprécié positivement la gestion du pays mais disent attendre davantage d'actions au profit de la région.

Les populations de la région du Centre-Sud, regroupées au sein de certaines associations et Organisations de la société civile (OSC) sont admiratives des efforts déployés par le gouvernement pour le développement du Burkina Faso. Elles l'ont affirmé de vive voix, samedi 26 mai 2018, à Manga, au cours d'un meeting régional de soutien aux actions du gouvernement.

Le représentant des jeunes du Centre-Sud, Dieudonné Belem, a, dans son adresse, estimé que le gouvernement est à féliciter pour les actions concrètes posées dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES.

Il a rappelé que ces réalisations ont été faites dans des conditions difficiles marquées par les grèves à répétition et les attaques terroriste récurrentes. A ses dires, même si pour l'instant le fruit de ses actions n'est pas totalement perceptible, le gouvernement est en bonne voie pour gagner certaines batailles de développement.

La représentante des mouvements et associations féminines de la région, Georgette Guigma, a, elle aussi, abondé dans le même sens, citant les nombreuses réalisations au profit des femmes dans les domaines de l'agriculture, la santé, l'éducation et la réduction de la corvée d'eau.

Pour elle, «contrairement à ce que certains politiciens de mauvaise foi disent, le gouvernement travaille inlassablement à offrir aux femmes de meilleures conditions de vie».

Toutefois, à l'instar du représentant des jeunes, Mme Guigma a fait savoir qu'il est attendu du gouvernement davantage d'actions pour résorber les difficultés rencontrées par les populations du Centre-Sud.

En substance, ils ont cité, au nombre de leurs préoccupations, la faiblesse de l'enveloppe financière octroyée aux femmes et aux jeunes pour la mise en œuvre de leurs projets, l'insuffisance de centres de santé et leur faible équipement, l'insuffisance de barrages et l'ensablement des retenues existantes et la présence d'écoles sous paillote dans la région.

Tout en reconnaissant que la résolution effective de ces problèmes nécessite «du temps et de l'argent», les représentants d'OSC ont dit être confiants que des solutions seront trouvées «au regard de la bonne volonté et de la dynamique amorcée par l'équipe gouvernementale».

Ecouter pour mieux orienter les actions

Si le meeting des OSC du Centre-Sud a pris une allure de campagne électorale, le vice-président du comité d'organisation, Issaka Ilboudo, a assuré qu'il n'en est pas un. «Cette rencontre régionale est un cadre de dialogue apolitique puisque regroupant des hommes, des femmes et des jeunes de tout bord », a-t-il noté.

Et le coordonnateur de la rencontre, le député Abdoulauye Mossé, de renchérir que cette tribune vise surtout «à recueillir les critiques et les visions de développement des OSC par rapport au programme du président». Pour lui en effet, le moment sied pour se prêter à un tel exercice car, dit-il, «ce n'est pas à la fin du mandat présidentiel qu'il faut écouter et considérer les attentes des uns et des autres».

Le développement du pays impliquant la mutualisation des efforts, le député Mossé a invité les OSC du Centre-Sud à jouer pleinement leur partition. Il les a ainsi appelées à assurer, «sans crainte», la veille citoyenne pour la réalisation d'ouvrages de qualité dans le cadre des festivités du 11-Décembre 2018 à Manga.

De même, au niveau sécuritaire, il a souligné que la lutte contre l'extrémisme violent, le grand banditisme et la nébuleuse terroriste ne peut être gagnée par la seule détermination du gouvernement.

Pour le reste, Abdoulaye Mossé a rassuré ses interlocuteurs que leurs doléances seront portées au gouvernement pour une prise en compte effective des attentes des populations du Centre-Sud dans ses futures actions.