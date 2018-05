Burkina Faso: Administration publique - Les absents seront bientôt "démasqués "

Les corps de contrôle et les routiers étaient réunis en atelier le 29 mai 2018 à Ouagadougou… Plus »

L'automatisation et la dématérialisation des procédures administratives, la promotion du respect des principes fondamentaux de gouvernance, la participation, la lutte contre la corruption et l'amélioration de la communication avec le citoyen sur les principales actions de reformes de l'Etat sont aussi au programme.

« Nous devons aussi déjà être situés sur les acquis, mais surtout sur les perspectives. Car, il est admis par tous que la modernisation de l'administration est un vaste chantier », a reconnu le ministre. Il a poursuivi : « Aussi, l'administration devra opérer perpétuellement les réformes nécessaires pour intégrer les attentes du citoyen qui devient de plus en plus exigeant».

En termes d'actions, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Séni Ouédraogo a relevé, entre autres, l'adoption des guides d'élaboration des fiches de description de postes dans l'administration publique. Une pratique qui va améliorer et rationaliser le recrutement des agents de la fonction publique et permettre de redéployer des agents sur tout le territoire.

Le Comité de pilotage de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance (CP-MABG) a tenu sa première session de l'année, le mardi 29 mai 2018 à Ouagadougou. Il a fait le bilan des activités menées l'année écoulée et dégagé de nouvelles pistes pour les années à venir.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.