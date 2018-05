Angola: Football adapté - Dix nouveaux arrivants à la présélection pour le mondial

Luanda — Vingt-deux joueurs de la présélection de football amputés avec béquilles, dont dix nouveaux arrivants, ont été présenté lundi lors d?une conférence de presse organisée par le Comité Paralympique Angolais (CPA), visant le Championnat du Monde, qui se disputera du 24 octobre au 5 novembre, à Guadalajara (Mexique).

La cérémonie de présentation des vice-champions du mondial de Culiacan (Mexique), en 2014, a été présidée par le sélectionneur national, Augusto Baptista, et a eu lieu au siège du Comité Paralympique Angolais, à Luanda.

Parmi les nouveaux arrivants figure le meilleur butteur du Championnat National, Pedro Vítor, avec 13 buts.

Les autres neuf sont les gardiens de but Sebastião Cacumba de la province de Huambo, Miguel Cavela (Benguela) et Augusto Lilito (Moxico); les milieux de terrain Ilário Cafula et Basílio Manico (Benguela) et Francisco Amaro (Luanda), les attaquants António Eduardo (Luanda), Catarino Carvalho (Bengo) et João Chiquete (Huambo).

Les gardiens de but Jesus Mateus (Bengo), les défenseurs Jesus Morais (Luanda), Gabriel Passabem et Neves Undungo (tous deux de Moxico), Celestino Elias (Huambo), les milieux de terrain Veríssimo Ambriz (Malanje), Laurindo Lucamba (Huambo), José Victorino (Moxico), ainsi que Sandro do Rosário et Heno Guilherme (tous de Luanda), José Candeeiro (Huambo) et Sabino Joaquim (Moxico), complètent la liste des présélectionnés.

L'équipe angolaise fera un stage à Johannesburg (Afrique du Sus) au móis d'août et terminera sa préparation en début octobre à Benguela (Angola).