Burkina Faso: Arts martiaux traditionnels vietnamiens - Les grades harmonisés à Ouagadougou

Les corps de contrôle et les routiers étaient réunis en atelier le 29 mai 2018 à Ouagadougou… Plus »

Le directeur technique de la Fédération burkinabè de vovinam viet vo dao, Moussa Nassouri, et un maître algérien deviennent les plus hauts gradés en Afrique des arts martiaux vietnamiens. Ils sont désormais les deux à avoir le 6e dan. Aussi, ce stage a été l'occasion pour 25 voshings de recevoir des cours d'arbitres internationaux.

Les styles concernés par la présente activité étaient le vovinam viet vo dao, le vovietnam, le vo khi thuat, Thanh long vo dao, viet vu dao. Dans la promotion, plusieurs voshings (pratiquants des arts martiaux vietnamiens) ont réussi avec brio leur passage de grade. Ainsi, 42 ont été promus 1er dan, 20 pour le 2e dan, 18, 23 et 11 respectivement pour les 3e, 4e et 5e dan.

La Fédération mondiale des arts martiaux traditionnels vietnamiens a organisé, du 23 au 26 mai 2018, à Ouagadougou un stage international. L'activité a regroupé plus d'une centaine de participants venue de l'Algérie, du Mali, du Maroc, du Niger et du Burkina Faso.

