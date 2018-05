Mauritanie: Le conseil d'administration du FMI achève la première revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit

document

Le 25 mai 2018, le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé la première revue de l'accord triennal en faveur de la Mauritanie au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) pour un montant de 115,92 millions de DTS (environ 164,4 millions de dollars). La décision du conseil d'administration, qui a été prise selon la procédure du défaut d'opposition [1], permet de décaisser immédiatement 16,56 millions de DTS (environ 23,5 millions de dollars) en faveur de la Mauritanie.

La situation macroéconomique s'améliore, comme prévu, parallèlement à un ajustement considérable de la politique économique et à l'évolution favorable des prix des produits de base. L'économie se redresse : la croissance est estimée à 3,5 % en 2017 et devrait avoisiner 3 % en 2018, le léger ralentissement s'expliquant par l'impact retardé de la sécheresse de l'an dernier.

L'inflation devrait rester modérée, à 2,7 % en moyenne cette année. Les réserves de change sont montées à 849 millions de dollars fin 2017 (5,1 mois d'importations hors secteur extractif) et devraient continuer d'augmenter cette année.

Le solde budgétaire primaire hors dons est devenu positif en 2017, à 0,3 % du PIB hors secteur extractif, et devrait rester positif cette année. Le déficit des transactions courantes a baissé du fait du rebond des exportations des secteurs des mines et de la pêche. L'emprunt a ralenti : la dette extérieure s'est stabilisée à 72 % du PIB.

La mise en œuvre de la politique économique a été satisfaisante et le programme est en bonne voie. Tous les critères de réalisation pour fin décembre 2017 et huit des 10 repères structurels pour décembre 2017-mars 2018 ont été observés ; les deux autres repères l'ont été avec un retard d'un mois. Un repère structurel pour fin avril concernant le remboursement des engagements de l'État à la banque centrale a été reporté à fin juin en raison de problèmes de coordination.

Les objectifs quantitatifs pour 2018 sont à la portée des autorités, qui sont déterminées à prendre des mesures correctives pour les atteindre si nécessaire.

Les autorités continueront de mener une politique budgétaire saine et d'appliquer une stratégie d'emprunt prudente, notamment en évitant les prêts non concessionnels afin d'assurer la viabilité de la dette, et poursuivront les réformes de la politique monétaire, de la politique de change et du secteur financier.

Elles ont l'intention d'étendre progressivement les filets ciblés de sécurité sociale à l'ensemble du pays et de redoubler d'efforts pour améliorer le climat des affaires et combattre la corruption.

Les perspectives sont favorables et les autorités maintiennent le cap en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique économique et des réformes, bien qu'il subsiste des obstacles considérables à surmonter pour réaliser une croissance élevée et inclusive.

La vulnérabilité demeure élevée et il est nécessaire de poursuivre les réformes pour consolider la stabilité macroéconomique, réaliser une croissance inclusive qui crée des emplois et réduit la pauvreté, ainsi qu'améliorer le climat des affaires et la gouvernance.