Afrique: Le Mozambique revient dans la course

Les Botswanais ont fourni une belle impression lors de leur victoire contre l'Angola, il y a quarante-huit heures, et dans la foulée, ils feront tout pour suivre la même trajectoire face aux Flames qui, dans le passé ne leur ont pas trop mal réussi, puisqu'ils présentent un bilan de deux victoires et un nul.

Le groupe B connaîtra sa seconde journée ce mercredi 30 mai. A l'affiche Maurice-Angola et Botswana-Malawi. Le Club M et les Zebras feraient un pas vers la qualification en cas de deuxième victoire.

Et ils se sont montrés expéditifs contre les Comores. Un but de Joao Mussica dès la 38eminute et deux autres portant la marque de Luis Miquissone ont été suffisants pour permettre aux Mambas rester en course pour la première place du groupe, synonyme de quart de finale. Le second nommé prend par ailleurs la tête du classement des buteurs avec déjà trois réalisations à son actif en deux sorties.

