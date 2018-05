Burkina Faso: Transfert indirect de bénéfices - Les administrations fiscales bientôt à la chasse aux gros requins

Les corps de contrôle et les routiers étaient réunis en atelier le 29 mai 2018 à Ouagadougou… Plus »

Les modules dispensés tournent autour de la conception et de la mise en œuvre d'un système des prix de transfert, du traitement des biens incorporels, de services intra-groupe et d'accords de répartition des coûts. Les participants étudieront également des cas pratiques concernant le Ghana et le Sénégal.

On ne connaît pas avec précision l'ampleur de cette pratique d'évitement fiscal, mais chaque année elle fait perdre, selon le conseiller technique du ministre de l'Economie et des Finances, chargé des questions fiscales, Céline Yonaba, des milliards de francs de recettes fiscales.

Et la pratique comporte une faille dans laquelle s'engouffrent les gros malins : en effet, si les prix pratiqués pour ce type de transactions ne reflètent pas celui de pleine concurrence, les bénéfices pourraient être indirectement transférés vers d'autres pays ; en d'autres termes, deux entreprises situées dans des pays différents mais qui appartiennent au même groupe peuvent choisir délibérément de surfacturer leurs échanges, une façon pernicieuse pour l'une des entreprises de transférer ses bénéfices vers un pays où le système fiscal est jugé plus avantageux.

