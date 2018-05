Rwanda: Le sponsoring d'Arsenal par le Rwanda fait polémique

René Mugenzi est l'un des activistes et opposants rwandais menacés de mort en 2011 et mis sous protection de Scotland Yard, la célèbre police londonienne. C'est à la suite de cet épisode et du soutien du Rwanda à la rébellion du M23 que la Grande-Bretagne avait décidé de suspendre, et n'a pas repris depuis son appui budgétaire direct au Rwanda.

C'est triste qu'un gouvernement, qui est au courant de cette situation et qui a les moyens d'aider sa population, décide de ne pas le faire et de financer une équipe déjà suffisamment riche.

Pour l'activiste rwandais en exil, René Mugenzi, cette affaire est d'autant plus scandaleuse qu'il dit avoir documenté une famine en cours dans cette partie du pays depuis 2015. « La famine, c'est notamment dans l'est du pays, autour de ces parcs dont ils font la promotion.

Rwanda Development Board dit dans le même communiqué avoir dépensé un peu plus d'un million pour financer quelque 158 projets communautaires, notamment dans l'est du pays. Un million contre 40 pour Arsenal.

Pris à parti depuis l'annonce, le club d'Arsenal assure avoir fait les vérifications nécessaires et se félicite de ce partenariat avec un pays qui « a l'une des plus fortes croissances économiques en Afrique », notamment dit le club « grâce au tourisme ».

