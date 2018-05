Sénégal: Championnat L1, 28ème journée - Le Jaraaf déjà champion !

A deux étapes de l'arrivée, elles sont trois équipes qui se battent à distance pour éviter la relégation. Outre Diambars qui est l'actuel 3e relégable, Ngb Niary Tally, Dakar Sacré-Cœur et le Casa Sports n'ont plus droit à la moindre erreur dans cette dernière ligne droite.

Le Jaraaf renoue ainsi avec le titre, huit ans après son dernier sacre sous l'ère du professionnalisme (2010). Désormais, l'enjeu des deux dernières journées encore au programme se situe au milieu du tableau où la course est relancée pour éviter la relégation. Si l'Us Ouakam et Guédiawaye Fc Pc sont déjà relégués, c'est encore le flou autour de la troisième équipe qui va les accompagner en Ligue 2.

Avec une bonne marge de sécurité (16 points) de Génération Foot qui était sa seule menace avant le coup d'envoi de la journée, le Jaraaf est hors de portée. Bien qu'ayant encore 5 matches au programme, mais la cause est déjà entendue. Leur rival dans la course est désormais hors de portée.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.