Tunisie: Le sens de la fête autrement

Notons que le jeune chanteur lyrique tunisien Haythem Lahdhiri a depuis quelques années marqué une évolution remarquable dans le monde de l'opéra.

Diplômé de l'Institut supérieur de musique de Tunis et spécialisé en chant oriental, il a changé le cours de sa voie pour se distinguer en chant lyrique. Premier prix d'excellence du concours international de chant lyrique aux «Clés d'or de l'île de France 2012», où il fut, de surcroît, le seul participant arabe. Un prix qui a lancé la carrière du jeune artiste car, depuis, il n'a pas arrêté d'accumuler les spectacles non sans s'essayer à d'autres genres.

En effet, on a assisté à ses performances vocales dans un autre répertoire tout à fait différent qui est celui d'Al Hadhra de Fadhel Jaziri. Le voici qui se présente sous d'autres couleurs avec une expérience qui promet d'être originale le 31 mai au Théâtre municipal dans le cadre du Festival de la Médina.

«Nous avons choisi un répertoire connu dans l'objectif de lui donner une autre lecture et une autre interprétation, poursuit Haythem Lahdhiri, un répertoire à majorité tunisienne». Un répertoire connu, mais avec un autre traitement, puisque Haythem est passé par plusieurs expériences, dont le chant lyrique, le classique tunisien, le classique oriental et l'opéra. Un spectacle qui promet de condenser ces différentes expériences personnelles avec une écriture fraîche et une interprétation originale. C'est aussi une première pour le public qui connaît Haythem Lahdhiri dans un autre style musical. Mais pour montrer une autre de ses facettes, l'artiste n'a pas voulu heurter avec un nouveau répertoire nouvellement écrit. «Il vaut mieux donner au public un avant-goût avec des choses qui ne lui sont pas étrangères», dit-il. Cela dit nous avons beaucoup travaillé sur la nouvelle interprétation de ce répertoire».

Une manière plaisante d'aborder la question de la fête ? «Tout ce qui est de l'ordre du spectacle est pour moi une fête, répond l'artiste, ce spectacle respecte les codes de la fête. Notre objectif est de décrire la fête, mais d'une manière très différente avec un fil narratif et humour certain. Cela raconte la vie des musiciens et leurs rapports à la musique».