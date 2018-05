Tunisie: Les épreuves partielles bloquées

Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, 32 établissements universitaires n'ont pas organisé des examens, soit un taux de 15%. Environ 1.640 affiliés à Ijaba observent depuis des mois une grève administrative et refusent de faire passer les examens aux étudiants, a-t-il dit.

Les universitaires s'abstiennent dans le cadre de cette grève à remettre les sujets d'examen, et à rendre les notes des travaux pratiques tout en continuant à enseigner normalement, a-t-il noté, ajoutant que la grève vise à défendre l'université publique, à placer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en tant que priorité nationale, à respecter la grille des salaires et à engager des recrutements parmi les doctorants en chômage.

«Les étudiants ont le droit de refuser de passer les examens partiels et d'exiger de passer les examens dans leur intégralité», a déclaré le représentant de l'Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (Ijaba) à la Faculté des sciences de Sfax, Mohamed Ali Hadj Taïeb.

