Tunisie: Une figure de la pensée moderniste tunisienne

Parmi ses œuvres les plus marquantes «Khoulassat tarikh tounes» (Résumé de l'histoire de Tunisie) publié en 1918, «Chahirat tounoussiyat» (Tunisiennes célèbres) publié en 1934, «Kitab al omr» (Livre de la vie) publié en 1947, «Al Imam El Mezri» publié en 1955, «Warakat» (Feuilles) publié en 1965-1966 et «Moujmal tarikh al adab».

Après l'indépendance, il est nommé en 1957 à la tête du service des antiquités. Il a fondé plusieurs musées dont celui d'Ali Bourguiba à Monastir, d'Assad ibn al-Fourat à Sousse, d'Ibrahim Ibn al-Aghlab à Kairouan et du musée islamique de Dar Hussein à Tunis. Riche de cette expérience professionnelle, Hassan Hosni Abdelwahab a publié une œuvre riche et détaillée sur l'histoire de la Tunisie, en particulier à l'époque musulmane.

Entre 1905 et 1924, il a enseigné l'histoire à la Khaldounia. En 1928, il est nommé gouverneur de Mahdia puis, en 1935, caïd du Cap Bon. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est nommé en 1943 comme ministre de la Plume, chargé des affaires internes et des correspondances officielles de l'Etat sous le règne de Lamine Bey, un poste qu'il abandonne en juillet 1947.

Hassan Hosni Abdelwahab (1884-1968) est l'un des plus éminents historiens tunisiens. Au cours de son parcours professionnel, il a endossé plusieurs responsabilités dans l'administration tunisienne. Ainsi, il a travaillé comme fonctionnaire à la direction de l'agriculture et du commerce, puis à la tête de la direction des forêts (1910) et de la direction des Archives nationales.

L'hommage destiné à Hassan Hosni Abdelwahab s'étend sur deux jours. Le programme débute le vendredi 1er juin avec une rencontre de réflexion présidée par l'universitaire Abdelhamid Larguech avec la participation de plusieurs hommes de lettres, historiens et intellectuels parmi lesquels : Hédi Timoumi, Jalloul Ridane, Mohamed Mokhtar Laâbidi, Samir Bacha. Les participants à cette rencontre se pencheront sur le parcours de Hassan Hosni Abdelwahab, son expérience éditoriale, sa contribution à la recherche musicale et à la promotion des auteurs tunisiens.

Le Forum de la pensée moderniste tunisienne rend hommage, les 1er et 2 juin prochain, à la mémoire de l'auteur et historien tunisien Hassan Hosni Abdelwahab à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire de sa disparition (1884-1968).

