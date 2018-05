Tunisie: Les rencontres musicales des maîtres du malouf

- Vendredi 8 juin, au Théâtre de l'Opéra : Zied Gharsa clôturera le cycle «Majaless el malouf» par une soirée spéciale qui s'inscrit dans le cadre du Festival de la Médina. Fils du musicien Tahar Gharsa, il s'initie à la musique tunisienne au sein du foyer familial. Son père, lui-même élève de l'illustre Khemaïs Tarnane, lui transmet les bases du malouf tunisien. Zied Gharsa est aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes des toubous et des noubas tunisiens.

- Jeudi 7 juin , au Théâtre des régions : La troupe «Al Wallada du malouf et de la chanson tunisienne de Soliman». Célèbre par son interprétation du malouf et des éternelles tunisiennes outre ses créations signées par son chef Mourad Toumi, cette troupe œuvre à la promotion du patrimoine musical tunisien en tentant d'y apporter une touche de modernité. La troupe est aussi connue pour sa chorale d'enfants.

- Mardi 5 juin, au Théâtre des régions : Concert de la troupe de la Rachidia. Créée pour sauvegarder la musique arabe originale et valoriser le patrimoine tunisien par son enrichissement à travers de nouvelles créations inspirées du patrimoine musical tunisien, la Rachidia a contribué à promouvoir le legs musical tunisien à l'échelle nationale et internationale. Elle représente une école à part entière qui a enfanté les artistes les plus célèbres de Tunisie.

Quatre soirées sont programmées dans le cadre du cycle musical «Majaless-al malouf» qui sera organisé du 5 au 8 juin par le pôle «Musique et Opéra» à la Cité de la culture. L'objectif étant de célébrer l'art du malouf dans toute sa splendeur et de rencontrer les Cheikhs du malouf du Maghreb arabe. C'est aussi un rendez-vous important pour présenter les dernières créations de la Maison du malouf, l'une des institutions de la Cité de la culture.

