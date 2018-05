Sénégal: Médaille Dag Hammarskjöld - 4 « Jambaar » sénégalais décorés à titre posthume

L'engagement du Sénégal pour les missions de maintien de la paix dans le monde ne se fait pas sans risques. Le pays a payé un lourd tribut avec, à ce jour, 79 soldats et gendarmes qui ont sacrifié leur vie pour la cause de la paix et de la sécurité dans le monde, note le chef d'Etat-major de l'armée de terre, Cheikh Wade.

Pour saluer ce sacrifice, le Secrétaire général des Nations unies a décidé de décerner, cette année, la médaille Dag Hammarskjöld, du nom du second Secrétaire général des Nations unies, à titre posthume, au sergent-chef Abdoulaye Tamba, aux sergents Henri Dione, Macodé Guèye et au gendarme Waly Marone tombés, en 2017, au Darfour, au Mali et en Centrafrique.

Les médailles seront remises à leurs familles, au siège des Nations à New York, en présence de l'ambassadeur du Sénégal à l'Onu, annonce M. Cardona.