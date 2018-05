Sénégal: 28ème Journée L1 - Diambars, Niary Tally et Casa Sports sous forte pression

Autant le suspense est nul au fond de la classe concernant la relégation, autant au sommet la course au titre n'est plus d'actualité. Depuis avant-hier, le Jaraaf a succédé à Génération Foot au palmarès du championnat, alors que l'Us Ouakam et le Guédiawaye sont définitivement relégués. Qui sera le 3e malheureux condamné.

C'est l'énigme dans cette dernière ligne droite.

C'est officiel ! Le Jaraaf a renoué avec le trône avant terme. Une performance, certes pas inédite, puisque Génération Foot l'avait déjà réussie la saison dernière, mais le Jaraaf est le premier à remporter un second titre sous le professionnalisme.

Mieux, le nouveau champion est sur une bonne dynamique. Depuis la 19e journée, le club de la Médina aligne les succès. Soit 8 victoires consécutives depuis le 5 avril dernier. Une domination sans partage des Vert - Blanc, sous la direction de Malick Daf qui a toujours affiché son ambition pour le titre.

La bataille pour le titre n'étant plus d'actualité, c'est désormais les accessits et le combat à distance pour éviter la relégation qui cristallisent l'attention du monde sportif. Au sommet, à défaut de sa propre succession, Génération Foot est bien placée pour terminer à la deuxième place. Fort de 5 matches retard, les Grenats ont de fortes chances de se consoler de la place de dauphin à l'arrivée.

L'As Douanes qui l'occupe à l'issue de la journée, ne compte plus qu'un match au programme, alors que la Sonacos et Teungueth Fc qui complètent le Top 4, en comptent deux chacun.

En fait, l'intérêt du championnat se situe désormais au bas du classement où la lutte pour le maintien s'annonce ardue. Si l'Us Ouakam et le Guédiawaye Fc Pro ont déjà abandonné le combat, ce n'est pas le cas pour Diambars, Ngb Niary Tally, le Casa Sports et Dakar Sacré Cœur.

Et particulièrement les trois premiers clubs cités qui n'ont plus que deux matches à négocier pour sauver leur place dans l'élite, contrairement aux Sicapois qui en ont encore trois.

Mais, parmi ces trois équipes en danger, Diambars a un calendrier plus clément.

Les Académiciens de Saly accueillent la Sonacos au prochain tour et bouclent face à Guédiawaye Fc.

Niary Tally a, en revanche, un calendrier plus compliqué avec notamment le Diaraf, le champion qui affiche encore son ambition de terminer en roue libre, et le Stade de Mbour encore en course pour une place symbolique sur le podium.

Quant au Casa Sports, il est sous pression devant Dakar Sacré Cœur en pole position dans la course au maintien, mais surtout Mbour PC, autre équipe qui postule aux accessits. La bataille à distance est désormais engagée entre ces trois équipes pour éviter le purgatoire.