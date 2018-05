Madagascar: Des députés pro-pouvoir menacés de perdre leur mandat

Espérons qu'il n'y aura plus un lundi noir comme en janvier 2009. Plus »

Le vice-président de l'Assemblée nationale et député pro-pouvoir Freddie Mahazoasy voit dans cette initiative des députés de l'opposition « une forme d'agression qui remet en cause un certain nombre de négociations déjà en cours. Cela ne va pas dans le sens de la sérénité », conclut-il.

Les deux camps affirment détenir le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée. Or, c'est cette majorité qui permet de proposer le nom du Premier ministre au président de la République.

« C'est une question de principe, estime Jean Brunelle Razafitsiandraofa, député du Mapar, parti de l'ancien président de la Transition Andry Rajoelina. Tout le monde viole les lois et on fait comme si de rien n'était. Nous avons constaté que la Haute Cour constitutionnelle essaie de mettre tout le monde sur les rails de la légalité donc c'est une assurance pour nous. »

