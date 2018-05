Maroc: Exposition de dessins d'enfants à Oujda

Véhiculer un message de paix et de tolérance

Des dizaines d'enfants relevant des établissements scolaires d'Oujda ont exposé, dimanche à la galerie d'art Moulay El Hassan, leurs créations en arts plastiques représentant les valeurs de paix et de tolérance.

Cet événement organisé à l'initiative de l'Organisation marocaine de la diplomatie culturelle sous le signe "Un message de paix à destination des peuples du monde", ambitionne de permettre aux jeunes et aux moins jeunes d'exprimer à travers les œuvres artistiques exhibées leur vision marquant les symboles de paix et de solidarité dans le monde.

Initiée en partenariat avec l'organisation Couleurs pour la paix, l'Académie régionale de l'éducation et de la formation et la direction régionale de la culture, cette manifestation a été rehaussée par la participation des artistes italienne Aurela Cuku et argentine Mariana Tuechio qui n'ont pas manqué d'assurer aux enfants participant l'encadrement et les conseils requis.

Dans une déclaration à la MAP, le représentant de l'Organisation marocaine de la diplomatie culturelle, Mustapha Qchanni, a indiqué que cette exposition artistique permet aux enfants, âgés entre 6 et 12 ans, de développer leur imagination créatrice en termes de dessin et de peinture et de faire émerger leur talent, le but étant de faire transmettre les messages de paix, d'amour et du vivre-ensemble.

La Cité millénaire d'Oujda vibre, jusqu'au 29 mars 2019, aux rythmes des activités culturelles marquant l'événement "Oujda capitale de la culture arabe pour l'année 2018", placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Au menu de cette célébration figurent des centaines d'activités culturelles et artistiques, des colloques scientifiques et des festivals d'envergure nationale et internationale avec la participation d'environ 1.000 artistes et intellectuels.