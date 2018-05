Sénégal: APR Touba - Les responsables sensibilisent sur les réalisations du chef de l'Etat

Serigne Modou Bara Dolly a indiqué que Touba a plus de 420 milliards de Fcfa d'investissements. « Nous avons effectué une visite des chantiers, dans la cité religieuse. Nous estimons qu'en ce qui concerne l'assainissement de la ville, plus de 10 milliards de Fcfa ont été investis.

Plusieurs responsables politiques de l'Alliance pour la République (Apr) du département de Mbacke, dont Abdou Lahad Ka, le maire de la commune de Touba Mosquée et Abdou Mbacké Ndao, maire de Mbacké et d'autres personnalités ont, dans leurs activités au sein d'un cadre unitaire, entrepris une opération pour rendre visible les réalisations du président Macky Sall dans la cité religieuse de Touba. Ils ont visité des infrastructures réalisées par le gouvernement.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.