Tunisie: Le premier procès de la justice transitionnelle s'est ouvert à Gabès

Dans les mois qui suivent, d'autres procès devraient s'ouvrir, dans d'autres régions de Tunisie. L'Instance Vérité et Dignité a recueilli plus de 62 000 dossiers, et a jusqu'à présent transmis 32 cas aux tribunaux spécialisés.

Quatorze personnes sont accusées, dont Zine El Abidine Ben Ali, président de la République à l'époque, et réfugié en Arabie saoudite depuis la révolution de 2011. Ils sont accusés d'homicide, de torture et de disparition forcée.

Hier, mardi 29 mai, s'est ouvert à Gabès, dans le sud du pays, le premier procès instruit par l'Instance Vérité et Dignité, chargée de la justice transitionnelle. Un processus chargé de révéler la vérité sur les années de dictature et de rendre justice aux victimes.

