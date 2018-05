Sénégal: Contraction de 2,7% de l'activité économique interne au 1er trimestre 2018

Au premier trimestre 2018, l'évolution de l'activité économique interne hors agriculture et sylviculture, mesurée à travers l'Indice Général d'Activité (IGA), fait apparaitre une contraction de 2,7%, en variation trimestrielle. Sur un an, une croissance de 5,5% est enregistrée.

Sur une base annuelle, les créations nettes d'emplois sont estimées à 9,1% dans le secteur moderne à fin mars 2018, portées par le secondaire (+12,1%) et le tertiaire (+4,8%).

Le niveau général des prix a baissé de 0,4%, en variation trimestrielle, en liaison avec les produits alimentaires et boissons non alcoolisées (-0,9%). En revanche, les prix à la consommation se sont accrus, en moyenne, de 0,7%, en glissement annuel, porté par les produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+1,8%) et la fonction « hôtels et restaurants » (+2,2%).

En termes de compétitivité-prix, l'économie sénégalaise a enregistré un gain de 0,4% par rapport à ses principaux partenaires commerciaux en variation trimestrielle, reflétant un différentiel d'inflation favorable (-1,8%) dans un contexte d'appréciation du franc CFA par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux (+1,4%).

Par contre, sur un an, il ressort des pertes de compétitivité de l'économie nationale évaluées à 2,7%, au premier trimestre 2018, en rapport avec l'appréciation de la monnaie locale par rapport à celles des partenaires commerciaux (+6,1%), atténuée par le différentiel d'inflation favorable (-3,4%).