Sénégal: Thierno Seydou Nourou Sy, DG de la BNDE - « Nous avons un total bilan de 140 milliards avec une augmentation de plus de 80% entre 2016 et 2017 »

Depuis sa création, la BNDE a mobilisé un montant global de financement de l'ordre de 80 milliards de FCFA. Nous avons aujourd'hui un total bilan de 140 milliards avec une augmentation de plus de 80% entre 2016 et 2017.

Par exemple, si aujourd'hui, on a atteint un certain niveau de production de riz consommable, c'est parce que la BNDE a financé des opérateurs économiques qui ont investi dans la transformation avec des usines modernes.

Depuis 2014, nous avons réalisé un taux de pénétration des Pme qui va au-delà du taux classique bancaire. Des études faites en 2007 ont révélé que seuls 16% des portefeuilles de banque intéressent les Pme. Aujourd'hui, on est à plus de 30% de pénétration de financement en faveur des Pme.

Quand on parle de retard, on parle de vision, de stratégie, d'objectif. Pour moi, l'industrie est oubliée parce que les chaines de valeur qu'on avait avant et qui permettaient d'avoir la transformation par les industries locales a disparu.

2017 a été une année de vérité pour la Bnde. Nous avons eu quatre années où nous nous cherchions sur la stratégie et nous étions en train de constituer notre portefeuille. Durant ces quatre années, nous avons certes gagné de l'argent mais, nous avons plus équilibré. Nous n'avons pas eu un résultat important.

