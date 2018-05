Cote d'Ivoire: Véronique Tadjo dans «Abidjan, ville aux multiples visages»

A Abidjan, les réclamations de 600 policiers et gendarmes à propos du paiement de primes relevant des… Plus »

Ainsi, ce recueil de textes invite le lecteur à découvrir une métropole à la fois pleine d'assurance, pudique, tendre et dure qui se cache dans un jet d'ombre et de lumière. Cela, par le truchement de plusieurs regards singuliers afin d'amener le lecteur à s'interroger sur sa ville.

Dix chapitres, dix visages. Écrivains et photographes prennent la parole pour exprimer leur ressenti. Abidjan apparaît comme une ville dynamique, pleine de ressources et capable de faire face à l'adversité.

C'était à la tribune de la plateforme littéraire « Plume libre » dont elle était l'invitée spéciale. À travers ce recueil de courts textes, fruit de plusieurs années de collaboration avec des photographes et auteurs confirmés ou non, l'écrivaine donne un aperçu d'Abidjan.

