Seychelles: Aviation - Air Seychelles s'offre l'A320neo

Le PDG d'Air Seychelles, pour sa part, se dit enchanté de collaborer avec Airbus. Cette nouvelle commande permettra non seulement à la compagnie aérienne, créée en 1978, de remplacer progressivement sa flotte de réacteurs existante par de nouveaux avions modernes, mais elle renforcera aussi son activité en opérant de manière plus efficace.

Ce contrat annonce de nouvelles perspectives pour la compagnie aérienne seychelloise. L'avion sera équipé de technologies dernier cri et offrira un plus grand confort aux passagers.

Ça y est, le contrat est signé. Le président-directeur général (PDG) d'Air Seychelles, Remco Althuis, et Hadi Akoum, vice-président des ventes d'Airbus en Afrique subsaharienne, ont conclu l'achat de l'Airbus A320 hier, lundi 28 mai, au Savoy Resort and Spa, à Beau-Vallon.

