Seychelles: Visite de courtoisie à State House - Echanges entre le Président Faure et le Commandant Supérieur des FAZSOI

communiqué de presse

Le Chef d'Etat seychellois, le Président Danny Faure, a reçu ce mardi le Général de Brigade Éric Vidaud, Commandant Supérieur des Forces Armées dans la zone sud de l'Océan Indien (COMSUP FAZSOI), à State House.

Leur riche échange a porté sur le renforcement des relations de coopération déjà excellentes entre les Seychelles et la France.

L'Officier supérieur français arrivé dimanche de La Réunion où il est basé était accompagné de l'Ambassadeur de France aux Seychelles, son Excellence Monsieur Lionel Majesté-Larrouy.

Le Président Faure a remercié la France pour l'appui ferme et constant qu'elle a toujours apporté aux Seychelles dans ses efforts de développement, comme dans ses entreprises de renforcement de ses capacités professionnelles et techniques. Il s'est félicité de l'excellence et de la vigueur des relations entre les deux pays et a exprimé la volonté partagée de les renforcer davantage.

Au cours de leurs entretiens, le Général Éric Vidaud a informé le Président Faure du programme de son séjour au sein duquel figurent en bonne place des rencontres avec des personnalités seychelloises et notamment celles des forces de défense seychelloises avec lesquelles il compte se pencher sur les voies et moyens de consolider les liens de coopération et d'amitié.

Les entretiens avec le Président Faure ont porté, dans ce contexte, sur l'échange de renseignements et l'accompagnement des Seychelles dans ses efforts de lutte contre les crimes transnationaux, tels que le trafic de stupéfiants, le terrorisme, la pêche illégale et la piraterie. L'idée est d'optimiser les capacités maritimes du pays et d'avoir une coopération accrue sur les activités criminelles favorisant la collaboration dans le secteur de l'intelligence.

Le Président Faure a remercié la France pour son soutien dans la création du Centre régional de Coordination des Opérations en mer, centre que les Seychelles abritent en parallèle avec le Centre régional de fusion d'information à Madagascar. A ce propos le Général Vidaud a assuré les Seychelles de la disponibilité de la France à apporter son appui au renforcement des capacités des forces armées seychelloises, la formation de parachutistes seychellois et autres besoins rentrant dans le cadre de l'opérationnalisation du Centre.

Il a estimé que la France, à travers sa présence militaire à La Réunion et Mayotte, était très présente dans la zone sud de l'océan indien et s'est félicité de la coopération remarquable qu'elle a avec tous les pays de la Commission de l'Océan Indien, et notamment avec les Seychelles dont la coopération a été qualifiée d'exemplaire.

A retenir que l'Attaché de Défense Non-résident de l'Ambassade de France, le Capitaine de Frégate Laurent Servotte-Amouroux et le Chef du bureau coopération et relations internationales des FAZSOI, le Chef de Bataillon Augustin Remy, étaient au nombre des personnalités présentes lors de la rencontre du Général de Brigade Éric Vidaud avec le Président Faure.