Seychelles: Air Seychelles va se doter de l'A320neo

Le transporteur national des Seychelles, Air Seychelles, ajoutera à sa flotte un appareil de nouvelle génération - l' Airbus A320neo - dans la seconde moitié de l'année prochaine, ce qui apportera à la flotte un meilleur rendement en carburant et une technologie avancée.

La commande du nouvel avion a été signée lundi et fait partie du plan de la compagnie visant à rafraîchir sa flotte et à accroître l'efficacité de son réseau régional.

Ce nouvel ajout permettra à la compagnie aérienne d'augmenter sa capacité sur ses routes de Johannesburg et de Mumbai tout en permettant de réaliser d'importantes économies de carburant et de réduire les coûts d'exploitation de la compagnie aérienne.

Lors de la cérémonie de signature lundi, Remco Althuis, directeur général d'Air Seychelles, a déclaré: "Nous sommes ravis de travailler de nouveau avec Airbus pour amener les avions les plus technologiquement avancés et efficaces sur notre réseau régional."

«Pour positionner Air Seychelles en tant que compagnie aérienne de choix dans l'océan Indien, nous devons nous assurer que l'activité est alignée sur les exigences des marchés sur lesquels nous opérons aujourd'hui», a ajouté Althuis.

La commande du nouvel avion a été signée lundi. (Jude Morel) Photo License: CC-BY

Il a déclaré que la nouvelle commande fait partie du plan stratégique de l'entreprise et « permettra non seulement à la compagnie aérienne de remplacer progressivement sa flotte d'avions existante par de nouveaux avions modernes, mais permettra également à Air Seychelles de renforcer ses activités en opérant de manière plus efficace."

De son côté, le directeur commercial d'Airbus, Eric Schulz, a déclaré: "Nous sommes ravis qu'Air Seychelles ait choisi l'A320neo pour appuyer sa stratégie de croissance à long terme."

«L'avion économique en carburant procurera à la compagnie aérienne une efficacité inégalée, des coûts d'exploitation réduits et une empreinte environnementale considérablement réduite», a ajouté M. Schulz.

L'A320neo (new engine option : nouvelle option moteur) est l'une des nombreuses améliorations apportées par Airbus pour maintenir la position de sa gamme d'A320 comme la plus avancée et la plus économe en carburant au monde dans la famille des avions monocouloirs.

Air Seychelles est la première compagnie aérienne à commander l'A320neo dans l'ouest de l'océan Indien. L'avion disposera de nouveaux équipements de bords reflétant les dernières tendances dans l'industrie du voyage aérien, offrant aux clients un plus grand niveau de confort et une expérience de voyage améliorée, a déclaré la compagnie aérienne.

Didier Dogley, ministre du Tourisme, de l'Aviation civile, des Ports et de la Marine a déclaré que l'industrie aéronautique devenant extrêmement compétitive, le nouvel avion «élèvera le produit qu'Air Seychelles offre à travers la région pour assurer le développement et la croissance durables de la compagnie».

Dans le cadre de sa restructuration, Air Seychelles a également réduit ses effectifs et a confirmé que 126 personnes seraient licenciées au lieu des quelque 174 annoncées plus tôt dans l'année.

"Nous venons d'informer ceux qui sont licenciés qu'ils recevront leur lettre finale avec toutes leurs cotisations calculées. Nous avons envisagé un package de cinq mois comprenant les indemnités ", a déclaré Althuis, le directeur général.

Il a ajouté qu'avec l'arrivée d'Airbus l'année prochaine, de nouveaux postes seront créés et certains travailleurs se verront proposer de revenir.

Air Seychelles, établie en 1978, est le transporteur national de l'archipel des Seychelles dans l'océan Indien occidental. La compagnie aérienne propose des vols internationaux à destination d'Abu Dhabi, de Johannesburg, de l'île Maurice et de Mumbai et propose plus de 350 vols réguliers intérieurs par semaine dans toute l'île.

La compagnie entretient un partenariat stratégique avec Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale des Emirats Arabes Unis et actionnaire à 40%.